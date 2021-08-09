В Украине готовят запуск электронного реестра ветеранов: известны сроки
9 августа 2021 , 11:13Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
В правительстве назвали сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме он заработает уже ко Дню Независимости.
О дате запуска электронного реестра ветеранов в интервью изданию рассказала руководительница Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина.
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Сроки запуска реестра ветеранов
По словам министра, реестр неразделим от электронного кабинета ветерана, все будет в едином пакете.
Мы его (реестр – 24 канал) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск,
– сообщила Лапутина.
Напомним, Кабинет Министров одобрил создание Единого госреестра ветеранов еще в августе 2019 года.
Реестр ветеранов: что известно
- В реестр будут вносить информацию о ветеранах войны и людях, имеющих особые заслуги перед государством.
- Также там будут находиться пострадавшие участники Евромайдана 2013 – 2014 годов и члены их семей.
- Цель создания реестра – учет ветеранов для реализации их льгот и социальных гарантий, а также для администрирования их потребностей, координации работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по социальной защите ветеранов.