Если бы не карантин, погибших было бы не сотни, а тысячи, – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко ответственны за ослабление карантинных мер по борьбе с коронавирусом. В рамках этих послаблений должны, в частности, возобновить работу общественного транспорта.

Кто является ответственным за запуск общественного транспорта

Как подчеркнул Геращенко, "главнокомандующим" в вопросах борьбы с эпидемией коронавируса является не МВД, а Министерство здравоохранения. Он подчеркнул, что именно глава Минздрава и главный санврач несут ответственность перед народом Украины за правильные управленческие решения по борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление заместителя главы МВД прозвучало в комментарии изданию "Сегодня".

Важно Карантин ослабят 22 мая: откроют садики, гостиницы и проведут ВНО

Они должны взять на себя ответственность и сказать, можно ли запустить общественный транспорт, в каком объеме. Например, можно запускать его не в полном объеме, а говорить о том, чтобы он ходил чаще, но пассажиры должны быть только в масках, и только на сидячих местах. Ведь у нас общественный транспорт ходил, но с определенными ограничениями. То есть можно это делать постепенно,

– отметил Геращенко.

Какие положительные последствия имеет карантин

Он добавил, что если бы в Украине не закрывали метро на время карантина, то количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе – это те места, где люди очень часто контактируют между собой.

"На самом деле, что такое борьба с эпидемией методом карантина? Это ограничение количественного контакта граждан между собой. То есть если за день в Киеве контактировали между собой 3 миллиона человек 5 миллионов раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе количество контактов сократилось в десять раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет", – подчеркнул один из руководителей МВД.

Украина в основном придерживалась карантина

Комментируя тот факт, что в Киеве множество людей ездят в троллейбусах и автобусах без спецпропусков, Геращенко сообщил, что в целом составили более 10 тысяч админпротоколов о нарушениях карантинных мер. Зато в Испании и Франции "количество правонарушений измерялось сотнями тысяч".

И если сравнить результаты борьбы с эпидемией в Европе и в Украине, то последняя вышла с хорошими показателями. Поскольку здесь большинство предпринимателей и граждан в Украине придерживались карантина.

Коронавирус пока не исчез

В то же время Геращенко подчеркнул, что угроза коронавируса никуда не делась. Будет и вторая, и третья волны.

"На долгие годы, а может быть, и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом. Видите, мы с вами уже не здороваемся за руку, близкие люди между собой ограничили контакты. Но со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию", – констатировал заместитель главы МВД.

К теме Из-за коронавируса в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта: детали

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Состоит он из трех этапов. Однако внедрять этот план будут постепенно и при условии соблюдения карантинных рекомендаций: маски, измерение температуры, дезинфекция.

План восстановления транспортного сообщения / Инфографика 24 канала