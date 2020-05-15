Якби не карантин, загиблих було б не сотні, а тисячі

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що очільник МОЗ Максим Степанов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко є відповідальними за послаблення карантинних заходів щодо боротьби з коронавірусом. У межах цих послаблень мають, зокрема, відновити роботу громадського транспорту.

Хто є відповідальним за запуск громадського транспорту

Як підкреслив Геращенко, "головнокомандувачем" в питаннях боротьби з епідемією коронавірусу є не МВС, а Міністерство охорони здоров’я. Він наголосив, що саме очільник МОЗ і головний санлікар несуть відповідальність перед народом України за правильні управлінські рішення щодо боротьби з коронавірусом. Відповідна заява заступника очільника МВС пролунала у коментарі виданню "Сьогодні".

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Вони повинні взяти на себе відповідальність і сказати, чи можна запустити громадський транспорт, в якому обсязі. Наприклад, можна запускати його не в повному обсязі, а говорити про те, щоб він ходив частіше, але пасажири повинні бути тільки в масках, і тільки на сидячих місцях. Адже у нас громадський транспорт ходив, але з певними обмеженнями. Тобто можна це робити поступово,

– зауважив Геращенко.

Які позитивні наслідки має карантин

Він додав, якби в Україні не закривали метро на час карантину, то кількість загиблих вимірювалася б не сотнями, а тисячами. Тому що громадський транспорт, ресторани, бари і кафе – це ті місця, де люди дуже часто контактують між собою.

"Насправді, що таке боротьба з епідемією методом карантину? Це обмеження кількісного контакту громадян між собою. Тобто якщо за день в Києві контактувало між собою 3 мільйони осіб 5 мільйонів разів, то після закриття громадського транспорту та кафе кількість контактів скоротилася вдесятеро. Відповідно, можливість вірусу передатися повітряно-крапельним шляхом зійшла нанівець", – підкреслив один із керівників МВС.

Україна здебільшого дотримувалася карантину

Коментуючи той факт, що в Києві безліч людей їздять в тролейбусах і автобусах без спецперепусток, Геращенко повідомив, що загалом склали понад 10 тисяч адмінпротоколів про порушення карантинних заходів. Натомість у Іспанії та Франції "кількість правопорушень вимірювалося сотнями тисяч".

І якщо порівняти результати боротьби з епідемією в Європі та в Україні, то остання вийшла з хорошими показниками. Оскільки тут більшість підприємців і громадян в Україні дотримувалися карантину.

Коронавірус поки не зник

Водночас Геращенко наголосив, що загроза коронавірусу нікуди не поділася. Буде і друга, і третя хвилі.

"На довгі роки, а може бути, і назавжди, зміниться ставлення громадян до контактів один з одним. Бачите, ми з вами вже не вітаємося за руку, близькі люди між собою обмежили контакти. Але з часом людство обов'язково винайде вакцину і ліки, які дозволять легше переносити цю інфекцію", – констатував заступник очільника МВС.

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Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення. Складається він із трьох етапів. Однак впроваджувати цей план будуть поступово та за умови дотримання карантинних рекомендацій: маски, вимірювання температури, дезінфекція.



План відновлення транспортного сполучення / Інфографіка 24 каналу