Запуск поездов: напитков не будет и надо иметь собственную посуду

После возобновления работы поездов проводники не будут предлагать напитки и кондитерские изделия. При этом они должны каждый час мыть туалеты и пол в салоне вагона.

Какие правила будут действовать в поездах

Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Важно Укрзализныця готова запустить поезда, но не везде

Проводники ежечасно во время рейса будут проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки.

В каждом вагоне будет установлен санитайзер.

Что с питанием

Временно в поездах не будут предлагать напитки и кондитерские изделия. Кипяток при необходимости будут наливать пассажирам в собственную посуду.

Пассажирам также рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Правила посадки в вагоны

Ранее уже сообщалось, что сейчас в вагоны, которые направляются в регионы, где еще не ослаблен карантин, будут продавать билеты только на 50% мест . То есть в одном купе будут находиться не больше 2 пассажиров.

. То есть в одном купе будут находиться не больше 2 пассажиров. Для посадки в поезд пассажиры должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

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Правила на вокзалах

На вокзалах увеличили периодичность уборки и дезинфекции помещений.

Возле железнодорожных касс нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции.

Дикторы вокзалов по громкоговорителям будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов.

При входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.

С 26 мая Укрзализныця начала постепенно восстанавливать движение пассажирских поездов. Однако пока не все поезда курсируют по старому расписанию. Станет больше рейсов уже с 1 июня. Со списком поездов, на которые открыта продажа билетов, можно ознакомиться по ссылке.



Этапы возобновления работы транспорта в Украине / Инфографика 24 канала