Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Запуск поїздів: напоїв не буде і треба мати власний посуд

-
Після відновлення роботи поїздів провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби
Після відновлення роботи поїздів провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби / poglyad.tv

Після відновлення роботи поїздів провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби. При цьому вони повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.

Які правила діятимуть у поїздах

Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Важливо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Провідники щогодини під час рейсу проводитимуть прибирання: митимуть санвузли, підлогу в салоні вагона, протиратимуть поручні, дверні ручки, кнопки тощо.

У кожному вагоні також встановлено санітайзер.

Що з харчуванням

Тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби. Окріп за потреби надаватимуть пасажирам у власний посуд.

Пасажирам також рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.

Правила посадки у вагони

  • Раніше вже повідомлялося, що наразі у вагони, які прямують до регіонів, де ще не послаблений карантин, продаватимуть квитки тільки на 50% місць. Тобто в одному купе перебуватимуть не більше 2 пасажирів.
  • Для посадки в поїзд пасажири мають вдягти захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

До теми Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення

Правила на вокзалах

  • На вокзалах збільшили періодичність прибирання та дезінфекції приміщень.
  • Біля залізничних кас нанесли розмітку для дотримання соціальної дистанції.
  • Диктори вокзалів по гучномовцях нагадуватимуть правила перебування у приміщеннях вокзалів.
  • При вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.

З 26 травня Укрзалізниця почала поступово відновлювати рух пасажирських поїздів. Проте наразі не всі потяги курсують за старим розкладом. Побільшає рейсів уже з 1 червня. Зі списком поїздів, на які відкритий продаж квитків, можна ознайомитись за посиланням.

етапи відновлення руху транспорту залізниці автобусів в Україні карантин 2020
Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Карантин в Україні 2020 Транспорт Залізниця Укрзалізниця Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
сьогодні , 17:10 Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
Остап Яриш
Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
сьогодні , 15:30 Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки
Анастасія Лукашевська
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський