Запуск поїздів: напоїв не буде і треба мати власний посуд
Після відновлення роботи поїздів провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби. При цьому вони повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.
Які правила діятимуть у поїздах
Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Важливо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди
Провідники щогодини під час рейсу проводитимуть прибирання: митимуть санвузли, підлогу в салоні вагона, протиратимуть поручні, дверні ручки, кнопки тощо.
У кожному вагоні також встановлено санітайзер.
Що з харчуванням
Тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби. Окріп за потреби надаватимуть пасажирам у власний посуд.
Пасажирам також рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.
Правила посадки у вагони
- Раніше вже повідомлялося, що наразі у вагони, які прямують до регіонів, де ще не послаблений карантин, продаватимуть квитки тільки на 50% місць. Тобто в одному купе перебуватимуть не більше 2 пасажирів.
- Для посадки в поїзд пасажири мають вдягти захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.
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Правила на вокзалах
- На вокзалах збільшили періодичність прибирання та дезінфекції приміщень.
- Біля залізничних кас нанесли розмітку для дотримання соціальної дистанції.
- Диктори вокзалів по гучномовцях нагадуватимуть правила перебування у приміщеннях вокзалів.
- При вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.
З 26 травня Укрзалізниця почала поступово відновлювати рух пасажирських поїздів. Проте наразі не всі потяги курсують за старим розкладом. Побільшає рейсів уже з 1 червня. Зі списком поїздів, на які відкритий продаж квитків, можна ознайомитись за посиланням.
Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу