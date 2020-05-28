Запуск поїздів: напоїв не буде і треба мати власний посуд

Після відновлення роботи поїздів провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби. При цьому вони повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.

Які правила діятимуть у поїздах

Поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Важливо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Провідники щогодини під час рейсу проводитимуть прибирання: митимуть санвузли, підлогу в салоні вагона, протиратимуть поручні, дверні ручки, кнопки тощо.

У кожному вагоні також встановлено санітайзер.

Що з харчуванням

Тимчасово у поїздах не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби. Окріп за потреби надаватимуть пасажирам у власний посуд.

Пасажирам також рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.

Правила посадки у вагони

Раніше вже повідомлялося, що наразі у вагони, які прямують до регіонів, де ще не послаблений карантин, продаватимуть квитки тільки на 50% місць . Тобто в одному купе перебуватимуть не більше 2 пасажирів.

. Тобто в одному купе перебуватимуть не більше 2 пасажирів. Для посадки в поїзд пасажири мають вдягти захисну маску і пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

До теми Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення

Правила на вокзалах

На вокзалах збільшили періодичність прибирання та дезінфекції приміщень.

Біля залізничних кас нанесли розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Диктори вокзалів по гучномовцях нагадуватимуть правила перебування у приміщеннях вокзалів.

При вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг усіх відвідувачів.

З 26 травня Укрзалізниця почала поступово відновлювати рух пасажирських поїздів. Проте наразі не всі потяги курсують за старим розкладом. Побільшає рейсів уже з 1 червня. Зі списком поїздів, на які відкритий продаж квитків, можна ознайомитись за посиланням.



Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу