США переместили в Корею авианосную ударную группу после запусков ракет КНДР

США переместили авианосную ударную группу ВМС к берегам Корейского полуострова. Соответствующее решение США было принято на фоне напряжения в регионе после серии ракетных запусков Северной Кореи.

Совет нацбезопасности Южной Кореи провел экстренное заседание после того, как Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты малой дальности, что стало шестым испытанием за 12 дней.

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Ударная группа авианосцев "Рональда Рейгана" сейчас действует в Японском море.

Совет национальной безопасности предупредил, что провокация Северной Кореи встретит более мощный ответ, как продемонстрировала передислокация авианосца "Рональда Рейгана" и его ударной группы в Восточное море после запуска Пхеньяном ракеты, пролетевшей над Японией во вторник, 4 октября.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что американская авианосная ударная группа будет передислоцирована к Японскому морю, что было охарактеризовано как "очень необычный" шаг, означавший "продемонстрировать решительную волю альянса Южной Кореи и США отвечать на любые провокации или угрозы со стороны Северной Кореи".

В ВМС США заявили, что не комментируют предстоящие операции. Представитель 7 флота США сказал, что "ударная группа авианосцев "Рональда Рейгана" сейчас действует в Японском море".

Заявление Южной Кореи о передвижении ударной группы ВМС США вызвало жесткую реакцию в КНДР.

"КНДР наблюдает за тем, как США создают серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и близ него, размещая оперативную группу авианосцев в водах у полуострова", – говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

КНДР запустила еще две баллистические ракеты

Во вторник, 4 октября, КНДР впервые с 2017 запустила баллистическую ракету над Японией. Это привело к воздушной тревоге в стране и временному прекращению движения поездов в северной Японии. Ракета преодолела около 4500 км.

После этого группа истребителей Южной Кореи и США совершила общий тренировочный вылет, во время которого корейский F-15K совершил пуск двух бомб типа JDAM.

6 октября КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Это уже шестое ракетное испытание Пхеньяна за последние 12 дней.

США ответ на провокации КНДР решили созвать Совбез ООН.

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