Пятый запуск за месяц: КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японии

В ноябре КНДР четыре раза запускала баллистические ракеты на фоне совместных учений Южной Кореи и США. Менее чем через две недели она снова повторила запуск.

На этот раз не удалось определить, какую баллистическую ракету запустила Северная Корея. Об этом сообщили военные Южной Кореи.

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Что известно о запуске ракеты

Известно, что ракета на этот раз улетела в сторону Японии. Это стало первой провокацией государства через неделю и пятой за месяц.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS), объявивший о запуске, пока не предоставил других подробностей. Также сообщается, что предыдущий запуск баллистической ракеты малой дальности в Восточное море состоялся 9 ноября.

В издании отметили, что запуск баллистической ракеты произошел после того, как КНДР предупредила, что прибегнет к более "жестким" военным действиям. Она пообещала это сделать, если Соединенные Штаты будут продолжать свою кампанию по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

Предыдущие запуски ракет КНДР

Впервые в ноябре КНДР запустила сразу 10 ракет 2 числа. Запуск состоялся через морскую границу Южной Кореи в сторону Японского моря.

Уже на следующий день Северная Корея запустила ракеты снова в сторону Восточного моря. Тогда сообщили, что страна выпустила 3 ракеты .

Третий раз в неделю КНДР выпустила 4 ракеты 5 ноября. На этот раз – в сторону Желтого моря . Эта провокация произошла в последний день расширенных масштабных совместных авиационных учений Южной Кореи и США "Бдительный шторм".

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