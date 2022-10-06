Так, запуск ракеты с самолета, вертолета или дрона значительно увеличивает дальность удара. Об этом 24 каналу сказал директор крупнейшего благотворительного фонда Украины "Повернись живим" Тарас Чмут.
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Как запуск с самолета влияет на дальность удара
По словам Чмута, прежде всего, дальность удара зависит от версии самой ракеты. Кроме этого, когда взлетает с самолета или вертолета, он уже имеет скорость. Так, с самолета ей не нужно подниматься вверх и тратить определенный запас дополнительной энергии.
С самолета она может планировать и тратить меньше энергии на то, чтобы достичь цели. Это нормально, когда авиационная ракета AIM120 из самолета летит на 70 километров, а из сухопутной пусковой установки – всего на 35 или 25 километров.
– заметил председатель благотворительного фонда "Повернись живим".
Это обычная физика, подчеркнул Чмут, ведь речь идет о количестве энергии, которую нужно потратить на доведение ракеты из одной точки в другую. "Итак, с воздуха это делать проще. Но при этом – вам еще нужно ее энергетически поднять на эту высоту самолетом, а энергия на это тоже идет", – подытожил он.
Украина может получить ракеты ATACMS: что известно
- Украина в очередной раз попросила у США ракетные комплексы ATACMS. Это оружие может уничтожать определенные объекты на расстоянии до 300 километров, что позволит атаковать места запуска иранских дронов и другие пункты врага. В то же время украинское правительство предлагает США полную и постоянную видимость перечня российских целей, которые планируется поражать ATACMS. Это фактически позволяет Штатам запрещать удары по территории России.
- По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, это оружие существенно изменит картину фронта и уменьшит наши потери. ATACMS могут помочь нам одержать не просто победу, а триумфальную победу.
- Как отметил президент аналитического центра The Jamestown Foundation Гленн Говард, Украине нужно предоставить ракеты ATACMS, чтобы мы ударили по Керченскому мосту и перечеркнули российские намерения удержать южный фронт возле Херсона. Это позволит как можно быстрее покончить с этой войной.
- Военный эксперт Павел Нарожный убежден, что вскоре США передадут нам это оружие. Он отметил, что тактику использования HIMARS, а также дальнобойной артиллерии M-777 и Excalibur мы согласуем с нашими партнерами. Так что с ATACMS, вероятнее всего, будем работать так же.
- Ракеты ATACMS могут коренным образом изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Однако их поставка увеличит риски, беспокоящие политиков в Вашингтоне. Речь идет об угрозе ядерной войны.
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