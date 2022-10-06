Так, запуск ракеты с самолета, вертолета или дрона значительно увеличивает дальность удара. Об этом 24 каналу сказал директор крупнейшего благотворительного фонда Украины "Повернись живим" Тарас Чмут.

Обратите внимание Может ли Украина производить дальнобойные ракеты и почему нам не поставляют ATACMS: интервью с Чмутом

Как запуск с самолета влияет на дальность удара

По словам Чмута, прежде всего, дальность удара зависит от версии самой ракеты. Кроме этого, когда взлетает с самолета или вертолета, он уже имеет скорость. Так, с самолета ей не нужно подниматься вверх и тратить определенный запас дополнительной энергии.

С самолета она может планировать и тратить меньше энергии на то, чтобы достичь цели. Это нормально, когда авиационная ракета AIM120 из самолета летит на 70 километров, а из сухопутной пусковой установки – всего на 35 или 25 километров.

– заметил председатель благотворительного фонда "Повернись живим".

Это обычная физика, подчеркнул Чмут, ведь речь идет о количестве энергии, которую нужно потратить на доведение ракеты из одной точки в другую. "Итак, с воздуха это делать проще. Но при этом – вам еще нужно ее энергетически поднять на эту высоту самолетом, а энергия на это тоже идет", – подытожил он.

Украина может получить ракеты ATACMS: что известно

Украина в очередной раз попросила у США ракетные комплексы ATACMS. Это оружие может уничтожать определенные объекты на расстоянии до 300 километров, что позволит атаковать места запуска иранских дронов и другие пункты врага. В то же время украинское правительство предлагает США полную и постоянную видимость перечня российских целей, которые планируется поражать ATACMS. Это фактически позволяет Штатам запрещать удары по территории России.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, это оружие существенно изменит картину фронта и уменьшит наши потери. ATACMS могут помочь нам одержать не просто победу, а триумфальную победу.

Как отметил президент аналитического центра The Jamestown Foundation Гленн Говард, Украине нужно предоставить ракеты ATACMS, чтобы мы ударили по Керченскому мосту и перечеркнули российские намерения удержать южный фронт возле Херсона. Это позволит как можно быстрее покончить с этой войной.

Военный эксперт Павел Нарожный убежден, что вскоре США передадут нам это оружие. Он отметил, что тактику использования HIMARS, а также дальнобойной артиллерии M-777 и Excalibur мы согласуем с нашими партнерами. Так что с ATACMS, вероятнее всего, будем работать так же.

Ракеты ATACMS могут коренным образом изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Однако их поставка увеличит риски, беспокоящие политиков в Вашингтоне. Речь идет об угрозе ядерной войны.

К теме – почему США не дают дальнобойные ракеты ATACMS: смотрите видео