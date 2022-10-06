Так, запуск ракети з літака, гелікоптера чи дрона значено збільшує дальність удару. Про це 24 каналу сказав директор найбільшого благодійного фонду України "Повернись живим" Тарас Чмут.

Зверніть увагу Чи може Україна виробляти далекобійні ракети та чому нам не постачають ATACMS: інтерв'ю з Чмутом

Як запуск з літака впливає на дальність удару

За словами Чмута, передовсім дальність удару залежить від версії самої ракети. Крім цього, коли злітає з літака чи гелікоптера, вона вже має швидкість. Так, з літака їй не треба підійматися вгору і витрачати певний запас додаткової енергії.

З літака вона може планувати й витрачати менше енергії на те, щоб досягнути цілі. Це нормально, коли авіаційна ракета AIM120 з літака летить на 70 кілометрів, а з сухопутної пускової установки – лише на 35 чи 25 кілометрів,

– зауважив голова благодійного фонду "Повернись живим".

Це звичайна фізика, наголосив Чмут, адже йдеться про кількість енергії, яку потрібно витратити на доведення ракети з однієї точки в іншу. "Тож, з повітря це робити простіше. Але при цьому – вам ще треба її енергетично підняти на цю висоту літаком, а енергія на це теж йде", – підсумував він.

Україна може отримати ракети ATACMS: що відомо

Україна вчергове попросила у США ракетні комплекси ATACMS. Ця зброя може знищувати певні об'єкти на відстані до 300 кілометрів, що дозволить нам атакувати місця запуску іранських дронів та інші пункти ворога. Водночас український уряд пропонує США повну й постійну видимість переліків російських цілей, які планується уражати ATACMS. Це фактично дає Штатам можливість забороняти удари по території Росії.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, ця зброя суттєво змінить картину фронту та зменшить наші втрати. ATACMS можуть допомогти нам здобути не просто перемогу, а тріумфальну перемогу.

Як зауважив президент аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард, Україні потрібно надати ракети ATACMS, аби ми вдарили по Керченському мосту і перекреслили російські наміри втримати південний фронт біля Херсона. Це дозволить якнайшвидше покінчити з цією війною.

Військовий експерт Павло Нарожний переконаний, що невдовзі США передадуть нам цю зброю. Він зауважив, що тактику використання HIMARS, а також далекобійної артилерії M-777 та Excalibur ми узгоджуємо з нашими партнерами. Тож з ATACMS, найімовірніше, працюватимемо так само.

Ракети ATACMS можуть докорінно змінити ситуацію на фронті на користь України. Проте їх постачання збільшить ризики, які непокоять політиків у Вашингтоні. Мовиться про загрозу ядерної війни.

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