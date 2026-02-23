Уже 3 –4 ретрансляторов нет, – Зеленский о запуске "Шахедов" из Беларуси

Президент заявил, что Беларусь знает об использовании своей территории для поддержки атак по Украине. По его словам, Украина уже приняла меры по уничтожению части инфраструктуры, которая помогала корректировать удары дронов.

Беларусь продолжает помогать России в войне с Украиной. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".

Что сказал Зеленский о пуске "Шахедов" из Беларуси?

По его словам, современные ретрансляторы для дронов типа "Шахед", которые появились на территории Беларуси, использовались для корректировки ударов по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что Украина "сделала все", чтобы нескольких таких объектов уже не существовало. Он также отметил, что Россия применяет реактивные дроны не только через белорусскую территорию, но и с технологической поддержкой, которая осуществляется из Беларуси.

Отдельно Зеленский заявил о подготовке площадки для возможного размещения комплекса "Орешник" на территории страны. По его убеждению, нынешние шаги Минска являются осознанными, а белорусское общество должно понимать связанные с этим риски.

Как Россия использует Беларусь в войне?