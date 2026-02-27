Украина ликвидировала Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на Севере, – Федоров
- Украина ликвидировала Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на Севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины.
- Министерство обороны сосредоточилось на усилении системы ПВО, введя систему After Action Review для анализа атак и совершенствования обороны.
Украине удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на Севере. Это уже имело влияние на обстрелы, которые проводит враг ежедневно.
Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.
К теме Россияне запустили по Украине около 200 БПЛА: на 14 локациях фиксируют последствия
Что рассказал Федоров о ликвидации Mesh-сети, которую использовали "Шахеды"?
Михаил Федоров отметил, что Украине удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере.
Это положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины,
– отметил министр обороны.
Он также отметил, что главным фокусом в первый месяц работы обновленной команды Минобороны стала ПВО. Задачей министерства было усилить систему ПВО, для этого была внедрена система After Action Review.
"Каждый раз после масштабной атаки собирали команды Минобороны и Воздушных сил, чтобы проанализировать атаку: где расположены перехватчики, где сбивают "Шахеды", какие траектории баллистики, как работает "малая" ПВО, какие последствия каждой атаки. Принимали решение, что нужно усовершенствовать", – объяснил Федоров.
Министр отметил, что уже введена электронная система, которая достаточно эффективно анализирует все атаки. Также президент Владимир Зеленский ежедневно проводит селектор, где обсуждают результаты анализа эффективности ПВО и восстановления энергетики.
Как Россия использует Беларусь для атак "Шахедами" по Украине?
В конце декабря 2025 года Владимир Зеленский отметил, что Россия использует обычные жилые дома в Беларуси для расположения и запуска "Шахедов" на территорию Украины. Речь идет об антеннах и другом оборудовании, которое помогает наводить беспилотники.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала предполагал, что белорусы могут устанавливать вдоль границы с Украиной свои ретрансляторы. Они направлены на глубину под 150 километров, что превращает "Шахеды" в FPV-дроны.
В то же время 23 февраля 2026 года президент Зеленский отметил, что Украина уже уничтожила часть инфраструктуры, которая помогала корректировать удары дронов. Глава государства также отметил, что Россия применяет реактивные дроны не только через белорусскую территорию, но и с технологической поддержкой, которая осуществляется из Беларуси.