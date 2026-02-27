Украина ликвидировала Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на Севере, – Федоров

Украине удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на Севере. Это уже имело влияние на обстрелы, которые проводит враг ежедневно.

Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны.

Что рассказал Федоров о ликвидации Mesh-сети, которую использовали "Шахеды"?

Михаил Федоров отметил, что Украине удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере.

Это положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины,

– отметил министр обороны.

Он также отметил, что главным фокусом в первый месяц работы обновленной команды Минобороны стала ПВО. Задачей министерства было усилить систему ПВО, для этого была внедрена система After Action Review.

"Каждый раз после масштабной атаки собирали команды Минобороны и Воздушных сил, чтобы проанализировать атаку: где расположены перехватчики, где сбивают "Шахеды", какие траектории баллистики, как работает "малая" ПВО, какие последствия каждой атаки. Принимали решение, что нужно усовершенствовать", – объяснил Федоров.

Министр отметил, что уже введена электронная система, которая достаточно эффективно анализирует все атаки. Также президент Владимир Зеленский ежедневно проводит селектор, где обсуждают результаты анализа эффективности ПВО и восстановления энергетики.

