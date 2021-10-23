Запуск судебной реформы: Совет судей таки избрал представителей в Этический совет
Источник:Интерфакс-Украина
Совет судей 23 октября избрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте. Он направил их в Высший совет правосудия. То есть судебную реформу таки разблокировали.
Было 8 кандидатов. Четверо из них стали кандидатами в Этический совет по квоте Совета судей. В заседании принимали участие 30 представителей органов судейского самоуправления.
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Результаты голосования
- Судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич – 26 голосов,
- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун – 24,
- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин – 20,
- судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко – 17.
После оглашения результатов тайного голосования Совет судей принял решение направить список кандидатов на утверждение Высшего совета правосудия.
Кандидаты с "сомнительной репутацией"
В Центре противодействия коррупции утверждают, якобы по меньшей мере двое из делегированных Советом судей кандидатов в Этический совет "имеют сомнительную репутацию и не соответствуют критериям добропорядочности".
- Отметили, что Трясун прошел "фейковое" квалификационное оценивание в ноябре 2016 года. Оно якобы не предусматривало участия общественности и увольнение недобросовестных судей.
- Также пишут, что родной брат судьи, Трясун Павел Ростиславович, по меньшей мере с 2012 года был командиром полка милиции особого назначения "Беркут" в Киевской области.
- Напомнили, что в 2016 году Трясун был в составе коллегии судей, которая освободила из-под стражи "беркутовца" Александра Белова. Его обвиняли в убийствах на Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года.
Судья Трясун / Фото Совета судей
Зато Сиверин во время собеседования якобы "был не в состоянии логично формулировать мысли на должном для судьи уровне".
Фонд DEJURE отмечает, что он неоднократно принимал произвольные решения. Руководитель аппарата суда жаловалась, что Сиверин якобы давил на работников суда и подстрекал их совершать действия за пределами полномочий. Например, вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел.
Блокирование судебной реформы: что этому предшествовало
- Судебная реформа начинается с создания Этического совета. Орган должен состоять из 3 представителей международных партнеров и 3 представителей Совета судей.
- Международники уже делегировали своих представителей, однако Совет судей заблокировал избрание 13 сентября.
- К слову, Конституционный Суд получил представление о конституционности положений закона о Высшем совете правосудия. В частности, они касаются увольнения членов ВСП.