Запустили автодозвоны россиянам: Зеленский рассказывает правду о войне

Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Впрочем, граждане страны-агрессорки получают ложную информацию о войне в Украине.

Чтобы устранить дезинформацию, запустили автодозвоны россиянам. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Запустили автодозвоны россиянам

Автодозвоны были запущены для того, чтобы рассказать гражданам страны-агрессорки правду о войне. Это делает президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские контакт-центры консолидированно звонят по телефону гражданам РФ и рассказывают, что на самом деле происходит в Украине. Вместе с маркетинговыми агентствами запустили автодозвоны, где наш Президент обращается к гражданам РФ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что таргетированная и медийная реклама засеяла сеть в России.

Что такое автодозвон

Автодозвон – это специальная функция, позволяющая автоматически звонить на номер, если абонент временно занят или недоступен.

Это означает, что звонят до тех пор, пока человек не поднимет трубку.

Полный текст сообщения

Украинские контакт-центры консолидированно звонят по телефону гражданам РФ и рассказывают, что на самом деле происходит в Украине.

Вместе с рекламными агентствами запустили автодозвоны, где наш Президент обращается к гражданам РФ.

Таргетированная и медийная реклама засеяла сеть в РФ.

Благодарю всю индустрию за то, что вы все сплоченно отстаиваете свободу нашей страны!

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