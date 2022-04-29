Запустили более 1300 ракет по Украине: в Forbes подсчитали, сколько это стоило России

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне запустили по Украине более 1300 ракет. В украинском издании Forbes подсчитали, что это стоило стране-агрессору около 7,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что сумма может быть неточной, в частности, из-за сложности расчетов в условиях продолжения боевых действий. Детальнее о расходах России на ракетные удары по Украине за время полномасштабного вторжения – читайте дальше.

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Расходы России на ракетные удары по Украине

В Forbes отметили, что оценочное количество ракет типа "Калибр", запущенных Россией по Украине, составляет 235 единиц. Сюда входят 183 ракеты, которые, по данным Министерства обороны, оккупанты запустили до 24 марта и 52 ракеты, запущенные 26 марта.

Относительно ракет "Калибр", издание учло только те случаи, когда было известно о классе ракеты. На самом же деле таких снарядов могло быть гораздо больше.

По состоянию на 29 апреля, Пентагон насчитал уже 1 900 ракетных пусков России по территории Украины.

Точной статистики относительно количества запущенных Россией ракет типа "Искандер", "Точка-У" и класса X также нет, поэтому издание предполагает, что их соотношение осталось таким же, как и по состоянию на 24 марта – когда Минобороны обнародовало более подробную информацию:

62% от общего количества – "Искандер";

30% – класса Х;

8% – "Точка-У".

Указывается, что стоимость ракетных снарядов может значительно отличаться. Так, сайт Military Russia оценивает "Точку-У" в 300 тысяч долларов, "Калибр" – в 6,5 миллиона долларов, ракеты класса Х-101 – еще дороже.

К слову, по подтвержденным данным о пусках российских ракет и ориентировочной их средней стоимости, Россия уже потратила на ударившие по территории Украины снаряды 7,5 миллиарда долларов.

Для сравнения, эта сумма больше, чем 82 из 85 годовых местных бюджетов населенных пунктов в России – всех, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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