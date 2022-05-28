Запустили цементные заводы и срывают плиты с дорог: на Юге россияне принялись укреплять оборону

На Юге русские оккупанты принялись укреплять оборону. В частности, запустили цементные заводы и срывают плиты с дорог.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что по состоянию на 27 мая на линии столкновения продолжаются боевые действия. Российские кафиры продолжают укреплять свою оборону.

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В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские кафиры запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради собственной обороны срывают плиты с дорог,

– говорится в сообщении.

На Херсонщину враг стянул расконсервированные танки

Кроме того, российские захватчики подтянули на Херсонщину свою технику. Речь идет о:

около 30 танков (пятидесятилетних расконсервированных);

боевые бронированные машины;

реактивные системы залпового огня

Прессслужба Оперативного командования "Юг" рассказала, что две российские ракеты самоликвидировались во время авиационной активности в небе над Николаевской и Херсонской областями.

Эти ракеты были выпущены из российского самолета Су-35. Его сбил украинский истребитель Миг-2. Оперативное командование "Юг" подытожило, что "кара небесная постигла и самолет, и ракеты"

В течение суток на Юге украинские защитники и защитницы уничтожили:

63 российских кафиров;

19 единиц русской техники. В частности: 3 современных танка, 5 единиц другой бронированной техники, 2 автомобиля, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артустановка, самолет, 6 вертолетов.

В приграничье с Приднестровьем – ситуация контролируемая

Прессслужба Оперативного командования "Юг" подчеркнула, что по состоянию на 27 мая ситуация в приграничной границе с Приднестровьем - стабильная и контролируемая. В настоящее время продолжаются контрдиверсионные меры. Обеспечивают надежную охрану государственной границы.

Украинские защитники и защитницы продолжают давать отпор врагу. Они наносят российским оккупантам значительные потери.

Потери кафиров – свежие данные

По состоянию на 27 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о 29 750 ликвидированных захватчиках .

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1 322 единицы;

боевых бронированных машин – 3 245 единиц;

артиллерийских систем – 623 единицы;

реактивных систем залпового огня – 201 единица;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц;

вертолетов – 170 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;

крылатых ракет – 115 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

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