Запустили чат-бот, чтобы сообщать о российском имуществе, которое можно отчуждать, – МВД Украины

Вадим Денисенко рассказал, что Украина запустила чат-бот для сообщений о российском имуществе, которое можно отчуждать. Он называется @property_evil_bot.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, что воспользоваться чат-ботом может каждый украинец. Сообщать стоит о собственности россиян в соответствии с санкционным списком.

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Деньги потратят на восстановление Украины после действий российского захватчика.

Антон Геращенко отметил, что сообщать о доходах российских чиновников и депутатов нужно на почту или чат-бот проекта "Наши везде".

Контакты:

@property_evil_bot

propertyevil@gmail.com

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