Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, що скористатися чат-ботом може кожен українець. Повідомляти варто про власність росіян відповідно до санкційного списку.

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Антон Геращенко наголосив, що повідомляти про статки російських чиновників та депутатів потрібно на пошту або чат-бот проєкту "Наші – всюди".

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