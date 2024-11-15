Об этом в эфире 24 Канала отметил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, отметив, что система только начинает работать, ее надо тестировать и контролировать этот процесс. Он отметил, что делать это должны не нардепы, а командиры, Генштаб, Минобороны, чтобы в результате не было пустых подразделений.

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Замысел правильный, но есть опасения

По словам Костенко, важно не допустить ситуации, когда командир будет отдавать бойцу приказ выполнить боевую задачу, а тот начнет сразу писать рапорт на перевод его в другую часть, которая расположена не на линии боевого соприкосновения.

"Есть оговорка, командир может согласовывать перевод только тогда, когда военный из боевой части хочет перейти в тыловую, а если из боевой в боевую – то самостоятельно. Но боевые части тоже разные, одна может быть в тылу, а другая на линии фронта. Надеюсь, что это нововведение не подорвет основы армии, сам замысел – правильный", – подчеркнул нардеп.

Обратите внимание! Перевод военнослужащего в другое подразделение возможен не чаще, чем 1 раз в год, и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.

Командиры редко хотят отпускать бойцов в другие подразделения

Часто бывало такое, что солдат, со слов Костенко, хотел перевестись в другое подразделение, но не мог. Ведь командир не хотел отпускать своего бойца.

"Я скажу как человек, который когда-то был командиром, что любой командир не хочет отпускать от себя опытных бойцов, это вопрос эффективности. Если подразделение нормально функционирует, то я делал все, чтобы человек в нем остался. Если я знал, что завтра надо будет выполнять боевую задачу на линии фронта, я делал так, чтобы у меня было укомплектовано подразделение", – поделился нардеп.

По мнению народного депутата, стоит понять позицию командиров, которые не хотят переводить своих бойцов в другое место, но также следует разделять взгляды и военных, у которых возникает желание попробовать себя в другом подразделении. Например, когда воин имеет определенные знания и хотел бы их использовать для изготовления дронов, поэтому желает перевестись в другое подразделение, где этим занимаются.

Но есть такие солдаты, по словам Костенко, которые служили в боевой части и просто хотят сбежать с поля боя. Поэтому каждая ситуация индивидуальна, командование должно ее рассмотреть и принять соответствующее решение.

Если военный из боевой части хочет перейти в другое подразделение для производства оружия, например, это будет считаться должностью в тылу. Это можно будет сделать, но только получив согласование командира,

– пояснил нардеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что этот механизм разрабатывали Минобороны и ВСУ во взаимодействии с обществом. В приложении "Армия+" можно создать, подписать, отправить и отследить электронный рапорт. О результате его проверки бойцов будут извещать через этот вебпортал.

Если в переводе будет отказано, будут указаны причины такого решения. Министр обороны Рустем Умеров объяснил, что в случае отказа будет предусмотрена защита прав военного. Необоснованные отказы будут пересматриваться Минобороны.