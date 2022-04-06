Заработала "горячая линия" для родственников погибших от рук оккупантов
Источник:телеграм МВД Украины
Национальная полиция открыла горячую линию для родственников погибших в результате военных действий России. Она будет работать круглосуточно.
Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.
Важно Перебить огласку о Бучанской резне: россияне в форме ВСУ готовятся убить тысячи гражданских
В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей. Алгоритм действий следующий:
- Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
- После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения.
Большая просьба к гражданам использовать анонсированную телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона,
– призвал Клименко.
Добавим, что еще 26 февраля Минобороны открыло горячую линию для родных российских военных. На ней россияне смогут получить информацию о своих сыновьях, которых отправили воевать против Украины.
Оккупанты запугивают жителей Запорожья "Бучей в Мелитополе": смотрите видео