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Зарегистрировали законопроект, который заберет у Кличко часть полномочий: что он предусматривает

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Власть в столице сосредоточена в одних руках. Виталий Кличко, которого избрали мэром, одновременно и руководитель Киевской городской государственной администрации. То есть его административный ресурс и власть не такие, как у обычных мэров городов, а намного больше. Поэтому народные депутаты инициируют изменения в закон, которые разделят эти две должности, чтобы не было конфликта интересов.

Виталий Кличко на посту городского головы Киева с мая 2014 года. Одновременно он занимает и должность председателя Киевской городской государственной администрации.

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Это уникальный случай в Украине. И он противоречит логике. Поскольку мэр должен заниматься вопросами благоустройства города, а председатель КГГА контролировать, чтобы он и депутаты городского совета не злоупотребляли властью и координировать работу органов исполнительной власти в столице. Возник конфликт интересов. Поэтому народные депутаты поставили под сомнение полномочия столичного городского головы и решили их подправить.

У каждого свои полномочия. И одно из полномочий государственной власти – это контроль за деятельностью местного самоуправления на соответствие закона, конституционности их решений. Вы же понимаете, что нельзя одновременно контролировать и выполнять,
– отметил эксперт по вопросам децентрализации Юрий Ганущак.

Однако, сегодня все так. Люди выбирают городского голову, а он полномочий управлять городом не имеет. Они возложены на председателя киевской городской государственной администрации, которого назначает Президент Украины по представлению правительства.

"Распоряжаться средствами общины, которых в Киеве 50 миллиардов, принимать решения относительно благоустройства, школ и так далее – это не полномочия городского головы. Это полномочия главы КГГА", – сказала заместитель председателя Верховной Рады, автор законопроекта Оксана Сыроид.

С одной стороны, он должен работать в интересах киевлян, с другой – он является частью команды премьер-министра, который возглавляет эту ветвь власти,
– подчеркнул юрист Александр Лємєнов.

Ранее назначить избранного людьми мэра на должность главы городской администрации, чтобы он имел полномочия, было обязанностью. Однако во времена Януковича закон изменили, чтобы президент мог контролировать мэра столицы и не давать ему полномочий. Так, после окончания каденции Леонида Черновецкого, Янукович вообще не "заморачивался" и просто назначил главой городской администрации своего человека – регионала Одександра Попова, который фактически и управлял городом вплоть до января 2014 года.

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Так же при желании любой президент может назначать мэра главой горадминистрации и фактически не дать ему управлять городом.

Итак, авторы законопроекта ситуацию решили исправить и разделить две должности. Мэр, мол, пусть занимается благоустройством города, а глава КГГА – его контролирует и отвечает за координацию городских органов с областными.

К, слова народные избранники также собираются сократить количество депутатов городского совета в Киеве. Но обещают восстановить районные советы, чтобы депутаты были ближе к своим избирателям.

Районы в городе Киеве по своим размерам и населению превышают много областных центров, но они не имеют своих представительных органов, нет районных советов,
– указал юрист фракции "Самопомич" в Киевском горсовете Егор Недашковский.

Однако для того, чтобы райсоветы работали как нужно, им надо передать полномочия и средства, а сейчас законопроект этого не предусматривает, говорит эксперт. Узнать, что об инициативе думают в городском совете и администрации, журналистам 24 канала не удалось. В КГГА сразу переадресовали на горсовет, а ответа оттуда не предоставили.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Виталий Кличко
Источник: 24 канал
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