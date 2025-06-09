Кто из мэров Киевщины получил самую большую зарплату в 2024 году – исследование

За 2024 год десять руководителей общин Киевщины получили более 1 миллиона гривен заработной платы. За год их количество выросло почти вполовину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование общественной инициативы "Игла".

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Кто входит в топ 10 глав по доходам

Так, рейтинг глав общин Киевщины по уровню зарплаты традиционно возглавил сельский голова Пристоличной общины (Бориспольский район) Николай Каськив от "Слуги народа".

Только дело в том, что в 2023 году его зарплата была 1 400 000 гривен, а за прошлый год она выросла почти на 300 000.

В первую пятерку также вошли главы Вышгородской, Дымерской, Коцюбинской и Славутичской общины.

Рейтинг заработных плат глав общин Киевщины / фото "Игла"

Председатель общественной инициативы Ирина Федорив отмечает, что нардепы и мэры, конечно, должны получать достойные зарплаты. Однако анализируя данные по заработку глав Киевщины возникает вопрос о дотационности общин.

Как может иметь зарплату в более миллиона председатель Коцюбинского "Слуга народа" Сергей Даниш? Община поселка Коцюбинское входит в перечень тех общин, которые получили больше всего дотаций. Здесь власть позволяет себе тратить полтора миллиона гривен в войну на скульптуры, в частности на скульптуру юного князя Владимира. Как поселок без нее жил все эти годы? Так как после реформы админтерустройства у нас в столице остался кусок Киевской области, который как анклав является несостоятельной общиной?

– указывает общественный деятель.

Федорив напомнила, что эта община получила 16,5 миллиона дотаций, из которых более миллиона направили на зарплату голове. Она сравнила главу Коцюбинского с мэром дотационного Богуслава, где мэр заработал вдвое меньше – 595 тысяч гривен.

Какие общины являются наиболее дотационными / фото "Игла"