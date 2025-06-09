Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження громадської ініціативи "Голка".

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Хто входить в топ 10 голів по доходах

Так, рейтинг голів громад Київщини за рівнем зарплати традиційно очолив сільський голова Пристоличної громади (Бориспільський район) Микола Каськів від "Слуги народу".

Тільки річ у тім, що у 2023 році його зарплата була 1 400 000 гривень, а за минулий рік вона виросла майже на 300 000.

До першої п’ятірки також увійшли голови Вишгородської, Димерської, Коцюбинської та Славутицької громади.

Рейтинг заробітних плат голів громад Київщини / фото "Голка"

Голова громадської ініціативи Ірина Федорів наголошує, що нардепи та мери, звісно, мають отримувати гідні заплати. Проте аналізуючи дані щодо заробітку голів Київщини постає питання щодо дотаційності громад.

Як може мати зарплату у понад мільйон голова Коцюбинського "Слуга народу" Сергій Даніш? Громада селища Коцюбинське входить у перелік тих громад, які отримали найбільше дотацій. Тут влада дозволяє собі витрачати півтора мільйона гривень у війну на скульптури, зокрема на скульптуру юного князя Володимира. Як селище без неї жило всі ці роки? То як після реформи адмінтерустрою у нас в столиці залишився шматок Київської області, який як анклав є неспроможною громадою?

– вказує громадська діячка.

Федорів нагадала, що ця громада отримала 16,5 мільйона дотацій, з яких більше мільйона спрямували на зарплату голові. Вона порівняла голову Коцюбинського з мером дотаційного Богуслава, де мер заробив вдвічі менше – 595 тисяч гривень.

Які громади є найбільш дотаційними / фото "Голка"