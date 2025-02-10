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24 Канал Новости Украины Министр Олег Немчинов за 2024 год получил более 84 тысяч гривен помощи от государства
10 февраля, 09:19
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Министр Олег Немчинов за 2024 год получил более 84 тысяч гривен помощи от государства

Владислав Кравцов

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов за 2024 год получил помощь от государства. Речь идет о сумме в размере более 84 тысяч гривен.

Об этом 24 Каналу стало известно в ответе на запрос в Кабмин Украины о зарплатах и денежных выплатах министрам и вице-премьерам за 2024 год.

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Какую помощь от государства получил Олег Немчинов

Согласно данным, которые предоставил в ответе на запрос Кабинет Министров Украины, Олегу Немчинову в должности министра предоставили 84 350 гривен как материальную помощь на оздоровление.

Также известно, что министр Кабинета Министров был в отпуске за год трижды: в феврале, апреле и августе. За это время министр получил – 18 535 гривен.

За полный 2024 год, который Олег Немчинов проработал на своей должности, он получил заработную плату в размере 1 237 012 гривен. Это сумма фактически начисленной зарплаты, без вычета налогов.

К слову, в ответе на запрос 24 Канала в Кабмине также отметили, что вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил за 2024 год заработную плату в размере 1 123 931 гривны. Эта сумма является одной из наименьших среди украинских чиновников, которые проработали на своей должности весь год.