Министр Олег Немчинов за 2024 год получил более 84 тысяч гривен помощи от государства

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов за 2024 год получил помощь от государства. Речь идет о сумме в размере более 84 тысяч гривен.

Об этом 24 Каналу стало известно в ответе на запрос в Кабмин Украины о зарплатах и денежных выплатах министрам и вице-премьерам за 2024 год.

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Какую помощь от государства получил Олег Немчинов

Согласно данным, которые предоставил в ответе на запрос Кабинет Министров Украины, Олегу Немчинову в должности министра предоставили 84 350 гривен как материальную помощь на оздоровление.

Также известно, что министр Кабинета Министров был в отпуске за год трижды: в феврале, апреле и августе. За это время министр получил – 18 535 гривен.

За полный 2024 год, который Олег Немчинов проработал на своей должности, он получил заработную плату в размере 1 237 012 гривен. Это сумма фактически начисленной зарплаты, без вычета налогов.

К слову, в ответе на запрос 24 Канала в Кабмине также отметили, что вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил за 2024 год заработную плату в размере 1 123 931 гривны. Эта сумма является одной из наименьших среди украинских чиновников, которые проработали на своей должности весь год.