Про це 24 Каналу стало відомо у відповіді на запит до Кабміну України про зарплати та грошові виплати міністрам та віцепрем'єрам за 2024 рік.

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Яку допомогу від держави отримав Олег Немчінов

Згідно з даними, які надав у відповіді на запит Кабінет Міністрів України, Олегу Немчінову на посаді міністра надали 84 350 гривень як матеріальну допомогу на оздоровлення.

Також відомо, що міністра Кабінету Міністрів був у відпустці за рік тричі: у лютому, квітні та серпні. За цей час міністр отримав – 18 535 гривень.

За повний 2024 рік, який Олег Немчінов пропрацював на своїй посаді, він отримав заробітну плату у розмірі 1 237 012 гривень. Це сума фактично нарахованої зарплати, без вирахування податків.

До слова, у відповіді на запит 24 Каналу у Кабміні також зазначили, що віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав за 2024 рік заробітну плату у розмірі 1 123 931 гривні. Ця сума є однією з найменших серед українських урядовців, які пропрацювали на своїй посаді весь рік.