Зарплата Дональда Трампа: сколько зарабатывает президент США и какие привилегии он получает

Дональд Трамп получает зарплату в 400 000 долларов в год, однако его общий компенсационный пакет с учетом льгот достигает 569 000 долларов. К тому же президент США имеет доступ к многочисленным привилегиям, таким как проживание в Белом доме и круглосуточная охрана.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economic Times. Дональд Трамп, как президент Соединенных Штатов, получает ежегодную базовую зарплату в размере 400 000 долларов, установленную еще в 2001 году.

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Зарплата президента США и его льготы в Белом доме

Компенсационный пакет президента США значительно больше благодаря разнообразным льготам и привилегиям. Всего же, с учетом всех дополнительных выплат и льгот, годовой доход Трампа составляет около 569 000 долларов. Вот детальный разбор, что входит в общий компенсационный пакет президента США.

Базовая зарплата

Президент США получает 400 000 долларов в год, что является стабильной суммой, установленной Конгрессом еще более 20 лет назад. Эта сумма значительна для американских стандартов, но на мировой арене зарплата президента США сравнительно невысока.

Надбавка на расходы

Кроме основной зарплаты, президент получает необлагаемую надбавку на расходы в размере 50 000 долларов, которую можно использовать для покрытия личных и официальных расходов.

Надбавка на путешествия и развлечения

Президент США имеет дополнительные фонды на официальные поездки и развлечения: 100 000 долларов на туристические расходы и 19 000 долларов на развлекательные мероприятия, что помогают поддерживать его деятельность на высоком уровне.

Косметический ремонт Белого дома

Как часть своего президентства, Трамп получил 100 000 долларов для проведения косметических работ в Белом доме, что является обычной практикой для новоизбранных президентов США.

Привилегии Белого дома и безопасность

Президент имеет бесплатное проживание в Белом доме, доступ к таким безопасным транспортным средствам, как "Air Force One" и "Marine One", а также флот бронированных лимузинов. К этому добавляется круглосуточная охрана Секретной службы, обеспечивающая безопасность главы государства.

Медицинское обслуживание и другие льготы

Президент США пользуется высококачественным медицинским обслуживанием и имеет доступ к ресурсам, необходимых для выполнения своих обязанностей.

Пенсия и поддержка после отставки

После завершения президентского срока Дональд Трамп, как и все бывшие президенты США, сможет получать пенсию в размере около 230 000 долларов в год, а также сохранять медицинское обслуживание и поддержку для своего офиса.

Сравнение с другими мировыми лидерами

Хотя компенсационный пакет президента США является одним из крупнейших в мире, он значительно уступает выплатам лидеров некоторых стран. Например, премьер-министр Сингапура получает примерно 1,6 миллиона долларов в год, что намного больше зарплаты президента США.

Это свидетельствует о различиях в размерах компенсаций для лидеров в разных странах, в зависимости от экономических условий.