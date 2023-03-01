Почти все нардепы получили надбавку за работу в январе: кто самую большую

Практически все депутаты Верховной Рады Украины получили стопроцентную надбавку к своему окладу за январь 2023 года. Прибавку насчитали за "интенсивность труда".

Прибавку получили 396 из 415 депутатов. Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады.

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Кто из депутатов получил надбавку за работу

Как стало известно, средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысячи гривен. В эту сумму входят оклад, 100% надбавка и вариативные выплаты.

Наибольшие выплаты получили глава парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тысячи гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тысячи гривен.

Наименьшие выплаты у депутата из группы "Доверие" Валерия Лунченко – 4,9 тысячи гривен, а также у исключенного из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского – 5 тысяч гривен.

Кто не получил прибавку к выплатам

Прибавку не получили преимущественно лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ – Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач, а также несколько депутатов из других фракций и групп – в частности, Лариса Билозир, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина.

Кроме того, депутаты, лишенные мандата, Андрей Аксенов и Сергей Шахов – не получили зарплату, но им начислили компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение за командировку.

В Украине могут повысить минимальную пенсию и зарплату

В целом на выплаты депутатам в январе этого года пошло

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается в несколько этапов повысить минимальную заработную плату и прожиточный минимум в Украине. Так, законопроект предлагает повышение размера минимальной заработной платы, которое состоится в несколько этапов: