Почти все нардепы получили надбавку за работу в январе: кто самую большую
Источник:"Украинская правда"
Практически все депутаты Верховной Рады Украины получили стопроцентную надбавку к своему окладу за январь 2023 года. Прибавку насчитали за "интенсивность труда".
Прибавку получили 396 из 415 депутатов. Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады.
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Кто из депутатов получил надбавку за работу
Как стало известно, средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысячи гривен. В эту сумму входят оклад, 100% надбавка и вариативные выплаты.
Наибольшие выплаты получили глава парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тысячи гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тысячи гривен.
Наименьшие выплаты у депутата из группы "Доверие" Валерия Лунченко – 4,9 тысячи гривен, а также у исключенного из фракции "Слуга народа" Александра Дубинского – 5 тысяч гривен.
Кто не получил прибавку к выплатам
Прибавку не получили преимущественно лишенные мандатов нардепы от запрещенной ОПЗЖ – Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач, а также несколько депутатов из других фракций и групп – в частности, Лариса Билозир, Олесь Довгий, Ольга Стефанишина.
Кроме того, депутаты, лишенные мандата, Андрей Аксенов и Сергей Шахов – не получили зарплату, но им начислили компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение за командировку.Обратите внимание! В целом на выплаты депутатам в январе этого года пошло 19,4 миллиона гривен.
В Украине могут повысить минимальную пенсию и зарплату
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается в несколько этапов повысить минимальную заработную плату и прожиточный минимум в Украине. Так, законопроект предлагает повышение размера минимальной заработной платы, которое состоится в несколько этапов:
- с 1 апреля – до 7370 гривен;
- с 1 июля – до 8107 гривен;
- с 1 октября – до 8918 гривен.