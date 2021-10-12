Зарплата военных должна быть минимум 25 тысяч гривен, – Верещук

В Украине почти 2 года не поднимали сумму заработной платы военнослужащим. Власть должна это изменить.

Сколько должны зарабатывать украинские военнослужащие

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявила депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Увеличение зарплат военным может поднять также престиж профессии.

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В таком случае, по мнению Верещук, уменьшится количество тех, кто по окончании контракта завершит службу. Сейчас люди уходят со службы, потому что не видят, ради чего работают.

Как по мне, если средняя заработная плата в Украине – 12 – 13 тысяч, как говорит Кабмин, то она должна быть минимум 25 тысяч гривен. Чтобы это была такая мотивация, которая позволит идти в армию,

– резюмировала нардеп.

Она подчеркнула, что работа в армию предполагает психологическую и физическую нагрузку. Служба не предусматривает также формируемый график работы.

Деньги в украинской армии и стандарты НАТО

Стандарты НАТО предусматривают, что есть оборонный бюджет. В 2022 году на армию могут выделить 132 миллиарда гривен. Однако больше половины из них тратится на выплаты. Согласно требованиям НАТО, на это должны тратить меньше трети суммы.

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Как отметила Верещук, большая часть денег армии должна тратиться на закупку вооружения и техники. Говорится также о модернизации. Стандарты должны быть такими, что смогут привлекать людей идти служить.

Зарплаты в Украине: главные новости

Только за сентябрь 2021 года руководство Верховной Рады заработало 172 тысячи гривен.

По подсчетам Госстата, в июне 2021 года почти каждый десятый украинец получил зарплату более 25 тысяч гривен.

Больше всего заработают украинцы в Киеве и Донецкой области.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум украинцев в 2021 году / Инфографика 24 канала