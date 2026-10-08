"Сначала деньги людям": интервью Садового о заблокированных платежах и зарплатах коммунальников

Украина ищет источники финансирования большей части дополнительных оборонных потребностей в размере 27 миллиардов долларов, из которых более 7 миллиардов правительство планирует покрыть за счет внутренних ресурсов. В то же время украинские города столкнулись с приостановкой платежей в казначействе, что затронуло зарплаты коммунальщиков и финансирование городских служб.

Мэр Львова Андрей Садовый в эфире 24 Канала объяснил, почему местные власти не могут своевременно рассчитаться с жителями и подрядчиками. О противоречиях в порядке очередности платежей, предложениях правительства и поиске выхода из кризиса читайте в большом интервью.

Зарплаты дворников и водителей оказались во второй очереди

Промедление парламента с голосованиями создает риск потери траншей на сумму почти 30 миллиардов долларов. Садовый связывает проблемы общин с несвоевременным принятием важных законов: он считает, что это остановило поступление средств в государственный бюджет и запустило цепную реакцию. Во Львове большое количество коммунальников уже не может своевременно получить заработанное.

Казначейство определило выплаты коммунальщикам как некритические и приостановило прохождение соответствующих платежей. В то же время зарплаты высокопоставленных чиновников относятся к защищенным расходам и выплачиваются автоматически, тогда как санитарная очистка города и транспортное обслуживание отнесены ко второй очереди. От финансирования этих услуг зависит оплата труда дворников, водителей трамваев и троллейбусов.

Это не может подождать, потому что это люди, у которых нет других доходов, и им нужно выплатить деньги, чтобы они могли качественно работать,

– подчеркнул Садовый.

Мэр призывает всех, кто занимает ответственные должности, осознавать личную ответственность во время войны, когда гибнут люди.

Я, как городской голова, не имею морального права получать заработную плату, пока дворники не получают, пока водители трамваев и троллейбусов не получают. Я бы хотел, чтобы депутаты Верховной Рады и члены правительства проявили солидарность. Сначала заплатим людям, а потом будем брать себе зарплату. Так будет по-честному,

– заявил мэр Львова.

Кризис он связывает с системными ошибками, допускавшимися на протяжении многих недель. Исправить их должны власть имущие, ответственные за принятие решений.

Более 500 миллионов гривен ожидают выплаты

Общая сумма невыплаченных средств во Львове превысила 500 миллионов гривен. Часть этой суммы, предназначенную для зарплат, Садовый оценил не более чем в 10 миллионов гривен. В то же время в следующем месяце снова нужно будет производить выплаты, а повседневная работа служб требует и других расходов.

Невозможно работать без топлива, невозможно работать без материалов, потому что сейчас мы строим много объектов для защиты нашей инфраструктуры. Мы не можем закупать материалы, мы не можем выплачивать средства подрядчикам за выполненные работы,

– пояснил Садовый.

Город также не может своевременно рассчитаться с "Нафтогазом" за уже полученный газ. Задержки коснулись и налоговых платежей, которые должны поступать в бюджет.

Не выплатил зарплату – придет прокурор, возбудит уголовное дело. Руководителю предприятия уже нужно нанимать адвоката, у него уже есть чем заняться. Не уплатим вовремя налоги – придет налоговая, скажет: "Вы должны заплатить штраф"

– отметил городской голова.

Он спрашивает, из каких средств придется оплачивать возможные штрафы. Деньги, поступление которых заблокировано, львовяне уже внесли в городской бюджет своими налогами, в частности это средства учителей, медиков и предпринимателей.

Проблема с платежами затронула и другие города

Государству нужны значительные средства на оборону и безопасность, и Львов поддерживает их направление на эти нужды. Ориентировочно до 70% средств, которые генерируются в городе, поступают в государственный бюджет, оценивает Садовый. Такое распределение он считает нормальным.

Но даже с той небольшой частью, которая остается, мы должны планировать свою жизнь. Мы не можем попадать в такие катаклизмы, когда уже почти месяц стоим в казначействе, просим, умоляем, а все стоит на месте,

– подчеркнул Садовый.

Длительную блокировку платежей он называет дестабилизацией системы управления, особенно опасной во время атак на украинские города. С подобными трудностями сталкиваются Харьков, Запорожье, Николаев, Киев и другие общины. При этом одни мэры говорят о проблеме открыто, а другие молчат.

Никто никого не предупреждал. Нас просто поставили перед фактом. И сегодня непонятно, когда ситуация исправится,

– рассказал мэр Львова.

В числе первоочередных потребностей общин он называет финансирование их работы, строительство защитных сооружений и выплаты людям, обеспечивающим городские услуги. Невысокие зарплаты работников коммунальной инфраструктуры он связывает с несбалансированной тарифной политикой.

Садовый предлагает изменить очередность выплат

Ситуацию Садовый обсуждал с премьер-министром вместе с коллегами из других городов. Глава правительства пообещал найти вариант выхода из кризиса, в частности речь шла о возможном ручном режиме проведения платежей.

Редакция 24 Канала обратилась за комментарием в Министерство финансов и к премьер-министру Украины.

Встреча с премьером состоялась за два дня до беседы с 24 Каналом. На момент интервью Садовый предполагал, что больше ясности относительно практической работы механизма и сумм, которые могут разблокировать в первую очередь, может появиться с понедельника. В то же время он задавал вопрос, кто и по каким приоритетам будет решать, какие платежи проводить.

Я противник любого ручного режима, потому что это подход, который ни к чему хорошему не приведет: одним дали, другим не дали. Должно быть простое понимание: первая очередь, вторая очередь. И ту систему, которая сейчас была выстроена, нужно изменить,

– заявил Садовый.

Изменить очередность выплат он предлагает на уровне закона: зарплаты работников всех уровней должны стать защищенной статьей первой очереди. Принимая решение, он призывает не медлить, чтобы общины могли сосредоточиться на неотложных проблемах, которые ежедневно возникают во время войны.

Поставьте зарплату министров и депутатов в третью очередь. Вот тогда это будет по-честному. И мэров туда поставьте, пожалуйста,

– предложил городской голова.

Он отвергает возможный аргумент о том, что после такого решения государство не сможет функционировать без руководства. Если чиновники не способны решать проблемы, он предлагает заменить их людьми, которые будут этим заниматься. Препятствиями он называет нежелание действовать или некомпетентность.

Для выхода из кризиса нужны политическая воля и готовность действовать. Отказ депутатов от собственных зарплат до расчета с коммунальщиками он считает возможным стимулом для более быстрого принятия решений. Если чиновникам не хватает понимания потребностей общин, он предлагает звонить мэрам, которые могут дать практические советы.

Садовый обещает найти деньги для коммунальщиков

На вопрос о риске остановки транспорта или уборки города мэр напомнил, что Львов уже десятки раз сталкивался с проблемами в казначействе. Однако тогда была другая политическая ситуация, а нынешние задержки он считает недопустимыми во время войны.

"Я разобьюсь об стену, но я выйду из этой ситуации и найду возможности выплатить людям деньги, несмотря на все "не могу",

– подчеркнул Садовый.

Заблокированными остаются также платежи на нужды военных. Львов направляет значительную часть своего бюджета на поддержку защитников, в частности закупает для них различное оборудование. Даже если город найдет другой способ профинансировать выплаты работникам, государство, настаивает он, должно обеспечить прохождение средств, которые остаются недоступными.

Даже если я пойду в банк, возьму кредит от имени города, мне же потом придется за это заплатить проценты, верно? А что потом скажет прокурор? "А почему ты платишь проценты? У тебя же деньги на счете есть",

– пояснил городской голова.

Он задал вопрос, кто предоставит городу документ, подтверждающий законность блокировки платежей казначейством. Решение пропускать или приостанавливать платежи он называет ручным управлением, а ситуацию, в которой общины вынуждены искать выход при наличии собственных средств на счетах, считает абсурдной.

Садовый обещает найти деньги для коммунальщиков: смотрите видео