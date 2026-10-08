Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі 24 Каналу пояснив, чому громади не можуть своєчасно розрахуватися з людьми та підрядниками. Про суперечності у черговості платежів, пропозиції уряду й пошук виходу з кризи читайте у великому інтерв'ю.

Зарплати двірників і водіїв опинилися у другій черзі

Зволікання парламенту з голосуваннями створює ризик втрати траншів на майже 30 мільярдів доларів. Садовий пов'язує проблеми громад із несвоєчасним ухваленням важливих законів: він вважає, що це зупинило надходження коштів до державного бюджету й запустило ланцюгову реакцію. У Львові велика кількість працівників комунальних служб уже не може своєчасно отримати зароблене.

Казначейство визначило виплати комунальникам некритичними й зупинило проходження відповідних платежів. Водночас зарплати чиновників високого рівня належать до захищених видатків і виплачуються автоматично, тоді як санітарне очищення міста та транспортне обслуговування віднесені до другої черги. Від фінансування цих послуг залежить оплата праці двірників, водіїв трамваїв і тролейбусів.

Це не може почекати, тому що це люди, які не мають інших доходів, і їм треба заплатити кошти, щоб вони могли якісно працювати,

– наголосив Садовий.

Міський голова закликає всіх, хто обіймає відповідальні посади, усвідомлювати особисту відповідальність під час війни, коли гинуть люди.

Я, як міський голова, не маю морального права отримувати заробітну плату, поки двірники не отримують, поки водії трамваїв, тролейбусів не отримують. Я би хотів, щоби депутати Верховної Ради, члени уряду були солідарними. Спочатку гроші людям заплатимо, а потім собі зарплати будемо брати. Так буде по-чесному,

– заявив мер Львова.

Кризу він пов'язує із системними помилками, яких припускалися протягом багатьох тижнів. Виправити їх мають можновладці, відповідальні за ухвалення рішень.

Понад 500 мільйонів гривень чекають на проведення платежів

Загальна сума непроведених платежів у Львові перевищила 500 мільйонів гривень. Частину цього пакета, призначену для зарплат, Садовий оцінив у не більше ніж 10 мільйонів гривень. Водночас наступного місяця знову потрібно буде проводити виплати, а щоденна робота служб потребує й інших витрат.

Ти не можеш працювати без палива, ти не можеш працювати без матеріалів, тому що зараз ми багато будуємо об'єктів для захисту нашої інфраструктури. Ми не можемо купувати матеріали, ми не можемо сплачувати кошти підрядникам за виконані роботи,

– пояснив Садовий.

Місто також не може своєчасно розрахуватися з Нафтогазом за вже отриманий газ. Затримки зачепили й податкові платежі, які мають надходити до держави.

Не заплатив зарплату – прийде прокурор, порушить кримінальне провадження. Керівнику підприємства вже треба наймати адвоката, вже він має чим займатися. Не сплатимо вчасно податки – податкова прийде, скаже: "Ви маєте штраф заплатити"

– зазначив міський голова.

Він запитує, з яких коштів доведеться оплачувати можливі штрафи. Гроші, проходження яких заблоковане, львів'яни вже внесли до міського бюджету своїми податками, зокрема це кошти вчителів, медиків і підприємців.

Проблема з платежами зачепила й інші міста

Державі потрібні значні кошти на оборону та безпеку, і Львів підтримує їх спрямування на ці потреби. Орієнтовно до 70% коштів, які генеруються у місті, надходять до державного бюджету, оцінює Садовий. Такий розподіл він вважає нормальним.

Але навіть ця невелика частина, яка лишається, ми маємо планувати своє життя. Ми не можемо потрапляти в такі катаклізми, коли ми вже скоро місяць стоїмо в казначействі, просимо, благаємо, і все стоїть,

– наголосив Садовий.

Тривале блокування платежів він називає дестабілізацією системи управління, особливо небезпечною під час атак на українські міста. Подібні труднощі мають Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та інші громади. При цьому одні міські голови говорять про проблему відкрито, а інші мовчать.

Ніхто нікого не попереджав. Нас просто поставили перед фактом. І сьогодні незрозуміло, коли ситуація виправиться,

– розповів мер Львова.

Першочерговими потребами громад він називає фінансування їхньої роботи, будівництво захисних споруд і розрахунки з людьми, які забезпечують міські послуги. Невисокі зарплати працівників комунальної інфраструктури пов'язує з незбалансованою тарифною політикою.

Садовий пропонує змінити черговість виплат

Ситуацію Садовий обговорював із прем'єр-міністром разом із колегами з інших міст. Очільник уряду пообіцяв знайти варіант виходу з кризи, зокрема йшлося про можливий ручний режим проведення платежів.

Редакція 24 Каналу звернулася по коментар до Міністерства фінансів та прем'єр-міністра України.

Зустріч із прем'єром відбулася за два дні до розмови з 24 Каналом. На момент інтерв'ю Садовий припускав, що більше ясності щодо практичної роботи механізму та сум, які можуть розблокувати першочергово, може з'явитися з понеділка. Водночас ставив питання, хто й за якими пріоритетами вирішуватиме, які платежі проводити.

Я є противником будь-якого ручного режиму, тому що це підхід, який ні до чого доброго не приведе: одним дали, другим не дали. Має бути просто розуміння: перша черга, друга черга. І ту систему, яка зараз була вибудована, треба змінити,

– заявив Садовий.

Змінити черговість виплат він пропонує на рівні закону: зарплати працівників усіх рівнів мають стати захищеною статтею першої черги. З ухваленням рішення закликає не зволікати, щоб громади могли зосереджуватися на нагальних проблемах, які щодня виникають під час війни.

Поставте зарплату міністрів і депутатів на третю чергу. От тоді це буде по-чесному. І мерів туди поставте, будь ласка,

– запропонував міський голова.

Він відкидає можливий аргумент, що після такого рішення держава не зможе функціонувати без керівництва. Якщо посадовці не здатні розв'язувати проблеми, пропонує замінити їх людьми, які це робитимуть. Перешкодами називає небажання діяти або некомпетентність.

Для виходу з кризи потрібні політична воля та готовність діяти. Відмову депутатів від власних зарплат до розрахунку з комунальниками він вважає можливим стимулом швидше ухвалювати рішення. Якщо урядовцям бракує розуміння потреб громад, пропонує телефонувати мерам, які можуть дати практичні поради.

Садовий обіцяє знайти гроші для комунальників

На запитання про ризик зупинки транспорту чи прибирання міста мер нагадав, що Львів уже десятки разів стикався з проблемами у казначействі. Проте тоді була інша політична ситуація, а нинішні затримки він вважає неприпустимими під час війни.

Я розіб'юся об стінку, але я вийду з тієї ситуації і знайду можливості заплатити людям кошти через "не можу",

– наголосив Садовий.

Заблокованими залишаються також платежі на потреби військових. Львів спрямовує значну частку свого бюджету на підтримку захисників, зокрема закуповує для них різне обладнання. Навіть якщо місто знайде інший спосіб профінансувати виплати працівникам, держава, наполягає він, має забезпечити проходження коштів, які залишаються недоступними.

Навіть якщо я піду в банк, візьму кредит як місто, мені ж потім треба за це відсотки заплатити, правильно? А що потім прокурор скаже? "А чого ти відсотки платиш? У тебе ж гроші на рахунку є",

– пояснив міський голова.

Він поставив питання, хто надасть місту документ, який підтвердить законність блокування платежів казначейством. Рішення пропускати чи зупиняти платежі називає ручним управлінням, а ситуацію, в якій громади змушені шукати вихід за наявності власних коштів на рахунках, вважає абсурдною.

Садовий обіцяє знайти гроші для комунальників: дивіться відео