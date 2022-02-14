Зарплаты медикам хотят повысить за счет дополнительного финансирования от НСЗУ, – ОП

Медучреждения, которые по объективным причинам не могут реализовать инициативу Президента Владимира Зеленского о повышении заработной платы медработникам из средств Программы медицинских гарантий, получат дополнительное финансирование от НСЗУ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Такое решение, по его словам, было принято после детального анализа обращений врачей и медицинских работников о проблемах выплаты повышенной заработной платы.

Эти медучреждения получат финансирование по отдельному пакету от Национальной службы здоровья. Такое финансирование будет выдаваться сначала на полгода, средства для этого уже заложены в программу медицинских гарантий,

– отметил он.

Тимошенко подчеркнул, что эти полгода должны пойти на решение операционных проблем и оптимизации процессов управления в больнице. В то же время Тимошенко отметил, что медучреждение, которое декларирует потребность в государственной помощи, будет верифицироваться Минздравом, а Госаудитслужба будет проверять каждое медицинское учреждение, которое в своих отчетах будет демонстрировать неспособность выплатить новую заработную плату.

"Чтобы было четкое понимание, куда были потрачены средства, и почему их не хватило на обеспечение достойной заработной платы", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он также добавил, что уже начались и будут продолжаться проверки по фактам принудительного перевода медиков на неполную ставку. Что касается руководителей, которые решат таким образом сэкономить бюджет больницы, будут инициироваться кадровые решения.

Кирилл Тимошенко также напомнил, что в 2022 году бюджет Программы медицинских гарантий увеличился на 34 млрд грн по сравнению с 2021 годом и составляет более 157 млрд грн.

Напомним, ранее Тимошенко призвал врачей и медицинских работников, которым не повысили зарплату или заставляют перейти на неполную ставку, сообщать ему о таких фактах.