Армия не может бесконечно держаться только на патриотизме

20 000 гривен. Именно так государство уже четвертый год оценивает базовую службу военнослужащего ВСУ. За это время выросло все: цены, нагрузки, риски, количество погибших и раненых. Не выросло только одно – денежное обеспечение.

Военная служба – это давно не "работа". Это не про график и не про "отработал – пошел домой". Об этом пишет Алина Михайлова, информирует 24 Канал.

Имеют ли военные достойное денежное обеспечение?

Служба это 24 на 7, без выходных, без больничных "как у людей", без возможности сказать: "Я сегодня не могу, я устал". Дом – это казарма, полигон, окоп или точка временной дислокации. И так уже пятый год.

Отдельно хочу сказать о тех, кто служит на полигонах и в тылу. О людях, которые готовят подразделения, обучают новобранцев, проводят слаживание, отвечают за безопасность и жизнь других военных. Это тоже служба 24 на 7.

Без четкого режима или нормального отдыха. Часто без возможности "выпасть" из процесса и "зашариться", как кто-то думает. И при этом – та же база. Те же 20 000 гривен. Хотя без этой работы фронт просто не сможет существовать.

Как насчет дополнительных вознаграждений?

О дополнительном вознаграждении скажу на примере спецподразделений. Да, базовое денежное обеспечение у этих подразделений выше. Но каждый час "в задаче" тщательно считается, чтобы выплатить дополнительные вознаграждения ровно столько, сколько формально "навоевали".

Не каждый выход фиксируется. Не каждый риск имеет финансовое отражение. А риск там постоянный и крайний – иногда на серой или вражеской территории. Без права на ошибку и без права на публичность.

Поэтому если без эмоций, а просто факты, то рядовой армии США в начале службы в 2025 году получает около 2 300 долларов в месяц базовой зарплаты. Это примерно 80 000 гривен.

Кроме этого, он имеет полноценное медицинское страхование (TRICARE): лечение, операции, реабилитацию, психиатрию. Полноценную стоматологию – не "компенсацию", а лечение. Жилищные выплаты или служебное жилье, страхование жизни, поддержку семьи, оплаченное образование (GI Bill), пенсионные гарантии после службы и четкую систему доплат за риск и условия службы.

И все это в армии, которая не воюет на своей территории. Которая нет "экзистенциальной войны за выживание нации", как говорят наши руководители. Те самые которые решали стоит ли защищать критические объекты энергетики, или нет и тому подобное.

Какая с этим ситуация в Украине?

А в Украине: денежное обеспечение составляет 20 000 гривен. Социальные гарантии формально существуют. Фактически – смех сквозь слезы. Стоматологическая помощь – "до 60 гривен". Кто был у стоматолога с реальными проблемами? Медицинское обеспечение часто держится на волонтерах. Спросите у Таты Кеплер, сколько стоит одна упаковка Завицефты одному раненому Реабилитация перегружена и доступна не всем.

Психологическая помощь в основном на бумаге. Жилье – вопрос "на потом". Семьи военных часто остаются один на один с проблемами. И все это в условиях полномасштабной войны на собственной территории.

Повышение зарплаты военным – это не "жир" и не "много". И точно не "после победы". Армия не может бесконечно держаться только на патриотизме. Патриотизм не лечит зубы, не оплачивает жилье, не содержит семью, не ремонтирует технику и не возвращает людей после выгорания.

Если мы хотим сильную, профессиональную и мотивированную армию – нашу реальную гарантию безопасности – денежное обеспечение и социальные гарантии должны быть пересмотрены. Не когда-то, а сейчас. Потому что война продолжается уже одиннадцатый год.

Кто-то там когда-то сказал: если ты не кормишь свою армию – впоследствии будешь кормить вражескую?