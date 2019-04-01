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      Зарплаты выросли у военных-участников Операции Объединенных сил

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      У украинских военных-участников ООС выросли зарплаты
      У украинских военных-участников ООС выросли зарплаты / Фото из открытых источников

      Военные ВСУ получат в апреле повышенные зарплаты за выполненные в марте задачи в составе подразделений, участвующих в Операции Объединенных сил на Донбассе.

      На сколько выросли зарплаты бойцов ООС?

      Читайте также: Какие зарплаты и надбавки будут получать военные в 2019 году

      • С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен (общая сумма составила 12 тысяч гривен);
      • размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен (общая сумма – 5 тысяч 500 гривен).

      В Минобороны сообщили, что вознаграждение также выплатят военнослужащим ВМС за время выполнения боевых задач в Азовском море. Вознаграждение составит 12 тысяч гривен за месяц пропорционально дням такого участия.

      Сколько денег будет получать рядовой военный-контрактник за выполнение задач в зоне ООС?

      • на первой линии столкновения – увеличенную сумму от 22 тысяч 157 гривен;
      • на второй линии столкновения – от 15 тысяч 557 гривен.

      як зростали зарплати військових, які воюють на Донбасі
      Как росли зарплаты украинских военных с начала войны на Донбассе


      Именно на столько поднимут зарплаты военным-контрактникам в 2019 году

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Деньги Зарплата Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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