Зарплаты выросли у военных-участников Операции Объединенных сил
Военные ВСУ получат в апреле повышенные зарплаты за выполненные в марте задачи в составе подразделений, участвующих в Операции Объединенных сил на Донбассе.
На сколько выросли зарплаты бойцов ООС?
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- С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен (общая сумма составила 12 тысяч гривен);
- размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен (общая сумма – 5 тысяч 500 гривен).
В Минобороны сообщили, что вознаграждение также выплатят военнослужащим ВМС за время выполнения боевых задач в Азовском море. Вознаграждение составит 12 тысяч гривен за месяц пропорционально дням такого участия.
Сколько денег будет получать рядовой военный-контрактник за выполнение задач в зоне ООС?
- на первой линии столкновения – увеличенную сумму от 22 тысяч 157 гривен;
- на второй линии столкновения – от 15 тысяч 557 гривен.
Как росли зарплаты украинских военных с начала войны на Донбассе
Именно на столько поднимут зарплаты военным-контрактникам в 2019 году
Источник: 24 канал
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