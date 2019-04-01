Зарплаты выросли у военных-участников Операции Объединенных сил

Военные ВСУ получат в апреле повышенные зарплаты за выполненные в марте задачи в составе подразделений, участвующих в Операции Объединенных сил на Донбассе.

На сколько выросли зарплаты бойцов ООС?

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С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен (общая сумма составила 12 тысяч гривен);

размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен (общая сумма – 5 тысяч 500 гривен).

В Минобороны сообщили, что вознаграждение также выплатят военнослужащим ВМС за время выполнения боевых задач в Азовском море. Вознаграждение составит 12 тысяч гривен за месяц пропорционально дням такого участия.

Сколько денег будет получать рядовой военный-контрактник за выполнение задач в зоне ООС?

на первой линии столкновения – увеличенную сумму от 22 тысяч 157 гривен;

на второй линии столкновения – от 15 тысяч 557 гривен.



Как росли зарплаты украинских военных с начала войны на Донбассе