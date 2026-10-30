Украинские военные совершили рейд в тыл России и захватили важные документы

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВС Украины устроили оккупантам засаду на территории России. Спецназовцы уничтожили транспорт врага и завладели его штабными списками и средствами связи.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины.

Как прошла операция в тылу России?

Перед атакой бойцы успешно преодолели вражеские минные заграждения. После проникновения вглубь вражеской территории разведчики в течение нескольких суток отслеживали передвижения оккупантов и определяли потенциальные цели.

Во время наблюдения спецназовцы зафиксировали автомобиль с российскими военными. Украинские бойцы немедленно открыли огонь, поразив живую силу и ликвидировав вражескую машину.

При осмотре уничтоженного транспортного средства операторы изъяли арсенал оружия, средства радиосвязи, мобильные телефоны и специальное оборудование для беспилотников.

Помимо техники, в руки бойцов попали штабные документы противника: актуальные боевые распоряжения, подробные маршруты перемещения подразделений и поименные списки личного состава.

После успешной засады подразделение 73-го морского центра продолжило выполнение задач в тылу противника.

Как ССО устроили засаду на оккупантов: смотрите видео

Ранее сообщалось, что дроны Сил специальных операций ВСУ преодолели более 3 тысяч километров и 9 сентября поразили два газоперерабатывающих завода в Ямало-Ненецком автономном округе России. Это рекордное расстояние для украинских беспилотников