Украинские военные совершили рейд в тыл России и захватили важные документы
Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВС Украины устроили оккупантам засаду на территории России. Спецназовцы уничтожили транспорт врага и завладели его штабными списками и средствами связи.
Об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины.
Как прошла операция в тылу России?
Перед атакой бойцы успешно преодолели вражеские минные заграждения. После проникновения вглубь вражеской территории разведчики в течение нескольких суток отслеживали передвижения оккупантов и определяли потенциальные цели.
Во время наблюдения спецназовцы зафиксировали автомобиль с российскими военными. Украинские бойцы немедленно открыли огонь, поразив живую силу и ликвидировав вражескую машину.
При осмотре уничтоженного транспортного средства операторы изъяли арсенал оружия, средства радиосвязи, мобильные телефоны и специальное оборудование для беспилотников.
Помимо техники, в руки бойцов попали штабные документы противника: актуальные боевые распоряжения, подробные маршруты перемещения подразделений и поименные списки личного состава.
После успешной засады подразделение 73-го морского центра продолжило выполнение задач в тылу противника.
Как ССО устроили засаду на оккупантов: смотрите видео
Ранее сообщалось, что дроны Сил специальных операций ВСУ преодолели более 3 тысяч километров и 9 сентября поразили два газоперерабатывающих завода в Ямало-Ненецком автономном округе России. Это рекордное расстояние для украинских беспилотников