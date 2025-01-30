Украинские вопросы: что будет на встрече министров иностранных дел Евросоюза и США

Министр иностранных дел Андрей Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел. На встрече, вероятно, будут обсуждать условия будущих переговоров.

Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли в эфире 24 Канала отметил, что это будет первый официальный контакт с администрацией Дональда Трампа. Учитывая, что на этой встрече будут присутствовать все ключевые союзники Украины, вероятно, будут обсуждать варианты завершения боевых действий и возможные условия будущих переговоров.

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"Для Украины эта встреча важна в контексте прямого контакта Министра иностранных дел Андрея Сибиги с Госсекретарем Марко Рубио. Для Рубио это будет первая встреча с представителями и руководителями министерств иностранных дел стран Большой Семерки. Все эти страны оказывают нам значительную помощь в противостоянии с Россией", – отметил Максим Яли.

Выработать общую позицию по миру

Он добавил, что на первой встрече, как правило, уже презентуют и обсуждают определенные наработки.

Сейчас уже пора переходить к конкретике, поскольку Дональд Трамп анонсировал подготовку телефонного разговора с Путиным, и уже сообщают, что якобы планируется встреча на уровне президентов США и России. Поэтому, чтобы начать переговоры с Путиным, необходимо скорректировать и выработать общую позицию Украины и наших союзников,

– добавил Максим Яли.

Яли объяснил, на руку Украине то, что на встрече будут присутствовать и представители Евросоюза. Позиции Украины и стран Евросоюза совпадают: война должна быть завершена, а мир должен быть справедливым для Украины.

"Конечно, это усилит наши позиции на встрече с Марко Рубио. Время пришло, много говорили, и вот уже переходят к конкретным действиям", – подытожил Яли.