Солидарные с Украиной: заседание сессии ПА ОБСЕ в Варшаве началось в темноте

Весь мир демонстрирует солидарность с Украиной, сражающейся с российской агрессией. Так, в поддержку нашего государства заседания сессии Парламентской сессии ОБСЕ начали в темноте.

Заседание ПА состоялось в Варшаве, ведь сейчас в ОБСЕ председательствует Польша. В начале встречи в зале погас свет, пишет 24 канал.

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Так партнеры решили поддержать украинцев, которые из-за россиян вынуждены сидеть без света и тепла. На некоторое время делегаты также оказались в темноте.

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Отметим, что на сессии ОБСЕ обсуждали защиту прав человека во время вооруженных конфликтов и гуманитарных кризисов.

Украина объявила бойкот в ОБСЕ

После ракетных обстрелов 23 ноября в Украине ввели аварийные отключения света. Они необходимы для стабилизации нагрузки на энергетическую систему. Вернуться к стабилизационным отключениям наше государство сможет уже с понедельника, 28 ноября.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 26 ноября не смогла одобрить решение о временном отстранении российских делегатов. Поэтому украинская сторона заявила, что будет бойкотировать работу нашего государства в ОБСЕ. К слову, к такой инициативе присоединились делегации из Эстонии и Литвы. Они также покинули заседание до тех пор, пока не будет решения этой ситуации.

Отметим, в настоящее время в ОБСЕ не комментировали действия Украины. Однако Россию на заседание не допустили, Польша вообще не разрешила въезд на свою территорию делегатов государства-агрессора.

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