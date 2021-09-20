Заседание по делу "вагнеровцев" прервали посреди выступления Бурбы, – Костенко

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины продлила расследование дела "вагнеровцев". В понедельник, 20 сентября, состоялось очередное заседание, которое внезапно прервали.

Об этом рассказал народный депутат от "Голоса" Роман Костенко. По его словам, ВСК заслушала экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу.

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"Когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин", – заявил Костенко.

Заседание по Вагнергейту перенесли в четвертый раз

Эту информацию подтвердил журналист Юрий Бутусов, который отметил, что рассмотрение дела по Вагнергейту перенесли в четвертый раз. Никаких объяснений своих действий комиссия не предоставила.

Частная военная компания Вагнера – российская военная структура, существующая с 2013 года. Она состоит из наемников, воюющих на Донбассе на стороне России, а также в Сирии и Судане. "Вагнеровци" принимали участие в боях за Дебальцево и Луганский аэропорт. Вагнергейт – долгосрочная сорванная спецоперация США, Украины и Турции по задержанию российских боевиков.

По его словам, заседание началось в 9:00. Сначала Бурба рассказывал о планировании и ходе операции, однако как только дошло до озвучки имен и обстоятельств, заседание прервали.

Как заверили наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, председатель комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. Юрий Бутусов Журналист

Уже после перерыва Безуглая сообщила о внезапном переносе заседания. Причины не сообщила, хотя у депутатов было достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу. Заседание должны продолжить 21 сентября.

"Прошло 13 месяцев, а следственная комиссия до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента Владимира Зеленского", – резюмировал Бутусов.

Дело "вагнеровцев": последние новости

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что ВСК создают, чтобы скрыть правду. Однако он надеется, что через несколько лет ситуация может измениться.

10 сентября ВСК обнародовала первые результаты по Вагнергейту. Безуглая отметила, что Служба безопасности Украины пыталась вытянуть из России часть "вагнеровцев".

В то же время в Комитете по нацбезопасности заявили о разногласиях в ВСК по этому делу. Доклады непосредственных участников различаются в разные дни.

Текст публикации Романа Костенко в фейсбуке:

Сегодня ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев" продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу.

Однако, когда Василий Бурба дошел к самой важной части своего доклада, Комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин.

Текст публикации Юрия Бутусова в фейсбуке:

"Слуги народа" прервали заседание следственной комиссии Верховной Рады по Вагнергейту и перенесли заседание в 4 раз. Никаких объяснений.

Сегодня экс-глава ГУР Василий Бурба начал давать показания следственной комиссии, заседание началось в 9:00. Говорилось о планировании и ходе операции.

Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, председатель комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве, а в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания. Причины не озвучены.

Сегодня заседания не будет продлено, хотя до конца рабочего дня депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью. Очевидно, расследование снова затягивают по указанию офиса президента.

Заседание продолжат завтра, судя по словам председателя комиссии. Посмотрим. В очередной раз планы внезапно меняются.

Прошло 13 месяцев, а следственная комиссия до сих пор не заслушала всех участников спецоперации и участников совещания в кабинете президента Зеленского.