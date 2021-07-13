Онлайн-трансляция заседания Рады: легализация медицинского каннабиса, ликвидация Укроборонпрома
13 июля 2021 , 16:29Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада после пленарной сессии собралась на внеочередное заседание. В порядке рассмотрения вопросов – важные инициативы, которые давно на слуху у общества.
Так, после обеда 13 июля Рада будет рассматривать законопроект о легализации медицинского кабинета, введении штрафов за контрабанду табачных изделий и ликвидации Укроборонпрома.
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Онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады
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