Онлайн-трансляция заседания Рады: легализация медицинского каннабиса, ликвидация Укроборонпрома

Верховная Рада после пленарной сессии собралась на внеочередное заседание. В порядке рассмотрения вопросов – важные инициативы, которые давно на слуху у общества.

Так, после обеда 13 июля Рада будет рассматривать законопроект о легализации медицинского кабинета, введении штрафов за контрабанду табачных изделий и ликвидации Укроборонпрома.

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Онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады

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