Один момент настораживает: чего ожидать от грядущего "Рамштайна"

Очередное заседание "Рамштайн" состоится 12 октября. Это первая встреча именно на уровне лидеров, на которой Владимир Зеленский представит план победы.

Вокруг встреч в формате "Рамштайн" всегда есть ореол загадочности. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что нынешняя встреча происходит в период масштабных изменений.

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Чего ожидать от заседания "Рамштайн"

Важно то, что его созывает президент США Джо Байден, который уже заканчивает свою каденцию. Поэтому это точно не будет очередное или переходное событие, а будет иметь большое значение. К тому же оно происходит на фоне выборов в Соединенных Штатах.

Байден захочет использовать это, чтобы дать четкий сигнал, который демократы смогут записать к своим победам. Не воспользоваться "Рамштайном" – большая роскошь, потому что кандидаты от обеих партий идут практически на одном уровне.

Но есть один момент, который настораживает. Это то, что с Украиной могут говорить, побуждая к перемирию и заморозке войны. В частности использовать нашу перспективу вступления в НАТО,

– сказал политолог.

Гипотетически это может произойти на площадке "Рамштайн", поэтому украинской делегации надо быть особенно бдительной и устойчивой, чтобы не поддаваться на давление или какие-то обещания. Когда-то Украина уже согласилась на Будапештский меморандум, который забрал у нас ядерное оружие и не предоставил никакой защиты.

Более того, на этой площадке наше государство представит свой план победы. Украинские представители уже находятся в США. Там, вероятно, согласовывают все детали еще до начала "Рамштайна".

Относительно разрешения на удары дальнобойным оружием, то его могли отложить до завершения выборов. Ведь сейчас этот вопрос не звучит в повестке дня. Ранее ожидалось, что нужное разрешение предоставят именно на заседании "Рамштайн".