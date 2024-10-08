Навколо зустрічей у форматі "Рамштайн" завжди є ореол загадковості. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що теперішня зустріч відбувається у період масштабних змін.

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Чого очікувати від засідання "Рамштайн"

Важливим є те, що його скликає президент США Джо Байден, який вже закінчує свою каденцію. Тому це точно не буде чергова чи перехідна подія, а матиме велике значення. До того ж вона відбувається на тлі виборів у Сполучених Штатах.

Байден захоче використати це, щоб дати чіткий сигнал, який демократи зможуть записати до своїх перемог. Не скористатися "Рамштайном" – велика розкіш, бо кандидати від обох партій йдуть практично на одному рівні.

Але є один момент, який насторожує. Це те, що з Україною можуть говорити, спонукаючи до перемир'я і замороження війни. Зокрема використовувати нашу перспективу вступу до НАТО,

– сказав політолог.

Гіпотетично це може відбутися на майданчику "Рамштайн", тому українській делегації треба бути особливо пильною та стійкою, щоб не піддаватися на тиск чи якісь обіцянки. Колись Україна вже погодилась на Будапештський меморандум, який забрав у нас ядерну зброю та не надав ніякого захисту.

Щобільше, на цьому майданчику наша держава представить свій план перемоги. Українські представники вже перебувають у США. Там, ймовірно, узгоджують всі деталі ще до початку "Рамштайну".

Щодо дозволу на удари далекобійною зброєю, то його могли відкласти до завершення виборів. Адже зараз це питання не звучить у порядку денному. Раніше очікувалося, що потрібний дозвіл нададуть саме на засіданні "Рамштайн".