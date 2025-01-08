СМИ узнали, поедет ли Зеленский на заседание "Рамштайн"

В четверг, 9 января, в Германии запланировано заседание "Рамштайн". В нем примет участие министр обороны Рустем Умеров.

В то же время будет ли на заседании Владимир Зеленский, будет зависеть от одного фактора, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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От чего зависит, приедет ли Зеленский на "Рамштайн"

Министр обороны Рустем Умеров будет участвовать в заседании "Рамштайн" 9 января, участие президента Владимира Зеленского ожидается, но зависит от факторов безопасности в Украине,

– рассказал источник издания.

Встреча "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января, вживую на базе "Рамштайн" в Германии. Это 25-я встреча группы. В Пентагоне ранее сообщали, что цель нынешнего заседания – разработка дорожной карты для укрепления обороноспособности Украины, которая позволит создать сдерживающие силы до 2027 года.

В то же время польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш считает, что нынешняя встреча "Рамштайн" будет последней такого типа. Новая администрация США во главе с Трампом, вероятно, предложит другую форму этой деятельности.