Зеленский анонсировал следующий "Рамштайн": когда состоится заседание

Владимир Зеленский анонсировал следующую встречу в формате "Рамштайн". По словам президента, встреча состоится уже в ближайшие недели.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении в среду, 30 октября. Ранее сообщалось, что следующая встреча лидеров стран в формате "Рамштайн" состоится в ноябре в виртуальном формате.

Читайте также Зеленский назвал, сколько украинских САУ "Богдана" производят ежемесячно

Зеленский сделал заявление о заседании "Рамштайн"

Президент подчеркнул, что Украина всегда предлагает только то, что действительно поможет "надавить" ради настоящего мира. По его словам, Украина не устает это объяснять, в частности партнерам в Берлине, в Вашингтоне и другим.

Также уже видим и контуры встречи в формате "Рамштайн", которая должна состояться в ближайшие недели. Это важно,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что очень важно, чтобы каждый пакет поддержки был реализован полностью и "чтобы наши шаги с партнерами были действительно совместными и максимально действенными."

Заседание в формате "Рамштайн" должно было состояться 12 октября, однако 8 октября Белый Дом сообщил, что Байден отменил поездку в Анголу и Германию из-за урагана "Милтон". Тогда заседание контактной группы впервые планировали провести на уровне лидеров государств.