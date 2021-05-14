СНБО собрался на новое заседание: онлайн-трансляция пресс-конференции
Совет нацбезопасности и обороны собрался на очередное заседание 14 мая. Сначала информацию о запланированном собрания сообщили в СМИ, а позже ее подтвердили и в Офисе Президента.
Источник:24 канал
Конкретного списка тем, которые обсудят на заседании, не сообщали. Предполагали, что может идти речь о наказании "воров в законе" и вопросах телекоммуникации и конвертационные центры.
Ранее Зеленский ввел министра энергетики Галущенка в состав СНБО
Смотрите онлайн-трансляцию:
Главное о предыдущих заседаниях СНБО
- В конце февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и его соратника Тараса Козака. Из-за последних закрыли Zik, 112 и Newsone.
- В марте ввели санкции против Виктора Януковича и других бывших украинских чиновников и экс-работников правоохранительных органов.
- В начале апреля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против крупнейших украинских контрабандистов.
- 15 апреля СНБО ввел дополнительные санкции против контрабандистов, а также пересмотрели ограничения в отношении российских ресурсов.
- Также в конце апреля Владимир Зеленский заявлял, что собирается провести заседание СНБО. В частности – касательно ситуации на админгранице с оккупированным Крымом.
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