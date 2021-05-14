РНБО зібралась на нове засідання: онлайн-трансляція пресконференції
Рада нацбезпеки і оборони зібралась на чергове засідання 14 травня. Спочатку інформацію про заплановане зібрання повідомили у ЗМІ, а згодом ії підтвердили і в Офісі Президента.
Джерело:24 канал
Конкретного списку тем, які обговорять на засіданні, не повідомляли. Припускали, що може мовитись про покарання "злодіїв у законі" та питання телекомунікації та конвертаційні центри.
Раніше Зеленський ввів міністра енергетики Галущенка до складу РНБО
Дивіться онлайн-трансляцію:
Головне про попередні засідання РНБО
- Наприкінці лютого РНБО ввела санкції проти Медведчука, його дружини та його соратника Тараса Козака. Через останні закрили Zik, 112 і Newsone.
- У березні ввели санкції проти Віктора Януковича та інших колишніх українських високопосадовців та експрацівників правоохоронних органів.
- На початку квітня Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти найбільших українських контрабандистів.
- 15 квітня РНБО ввела додаткові санкції проти контрабандистів, а також переглянули обмеження щодо російських ресурсів.
- Також наприкінці квітня Володимир Зеленський заявляв, що збирається провести засідання РНБО. Зокрема – щодо ситуації на адмінмежі з окупованим Кримом.
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