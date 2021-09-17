Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания подвел итоги собрания. По его словам, на повестке дня было несколько вопросов.

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Что принял СНБО на заседании 17 сентября

Традиционно, перечень вопросов, которые рассматривали члены Совбеза, не обнародовали до начала заседания.

Финансирование сферы безопасности и обороны

Как рассказал Алексей Данилов, несмотря на сложную финансовую ситуацию, президент Украины принял решение увеличить объем финансирования сферы безопасности и обороны.

Если в 2021 году этот сектор финансировался с позиции 5,93%, то эта позиция будет увеличена и в 2022 году будет запланирована и утверждена сумма 5,95% от ВВП, что будет составлять 319,4 миллиарда гривен,

– пояснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что эти средства пойдут на улучшение денежного довольствия военнослужащих, улучшение обеспечения полицейских. Также попробуют "закрыть вопрос" жилья для военных и ветеранов. Все разработанные программы будут закрыты на 100%.

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Вопрос санкций за выборы в Госдуму

Обсудили на заседании и введение санкций из-за ситуации в оккупированных Крыму и Донбассе. Говорится о проведении так называемых выборов в Госдуму.

Мы уверены, что на этих территориях не имеет права Россия проводить выборы. Поэтому все члены этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели будут под санкциями нашей страны,

– сказал Данилов.

17 сентября проработали первый список лиц, представивших соответствующие органы. Вскоре приказ подпишет президент. Также Данилов предупредил иностранцев, которые, участвуя в этой избирательной кампании, могут тоже попасть под карательные ограничения.

Под санкции могут попасть иностранцы

Уже есть информация о некоторых гражданах Франции, Венесуэлы, Сербии и других стран. Они уже хотят быть наблюдателями на оккупированных территориях.

Какие санкции будут применять?

По словам Данилова, применят традиционный пул санкций против физических лиц. Он состоит из 12 санкций.

Кто уже попал под санкции:

53 члена территориальных избирательных комиссий:

33 кандидата в Госдуму;

7 должностных лиц, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального.

Подробно СНБО введет санкции против организаторов российских "выборов" и из-за отравления Навального

Вопрос украинцев с российскими документами – чувствительный

Относительно того, применять ли санкции к украинским гражданам, которые получили российские паспорта, то Данилов отметил, что этот вопрос – очень чувствительный, ведь во многих случаях говорится о выживании.

Система мониторинга за потенциальными олигархами

В Украине уже заработала система мониторинга в соответствии с "антиолигархическим законопроектом". Такую задачу ранее получили в СНБО. Данилов отчитался: систему не только разработали, но уже и в августе запустили в работу.

Три уровня работы системы:

с открытыми документами;

документами для служебного пользования;

документами под грифом "секретно".

Больше здесь СНБО уже разработала систему мониторинга за людьми, которых признают олигархами

Смотрите видео брифинга Алексея Данилова:​

В прошлый раз СНБО собирался еще 20 августа

Отметим, что в прошлый раз СНБО собирался в пятницу, 20 августа. Во время встречи наложили санкции из-за преследования жителей оккупированного Крыма. Также под новые ограничения попали Игорь Гужва, Анатолий Шарий и Андрей Деркач.