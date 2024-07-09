Китай заговорил об "уступках и переговорах" на заседании Совбеза из-за атаки по Охматдету

Китай отреагировал на ракетный удар России по Охматдету в Киеве. Он призвал "стороны конфликта" проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации.

Во время заседания Совбеза ООН 9 июля постоянный представитель Китая заявил, что Китай "очень обеспокоен".

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Китай в очередной раз призвал "стороны" к сдерживанию

Китай во время заседания призвал стороны "к рациональности и сдержанности", а также соблюдению международного гуманитарного права и избежанию атак на гражданскую инфраструктуру.

Представитель КНР также заявил, что "военные средства не принесут устойчивого мира". И приоритетом является деэскалация ситуации "путем получения принципов нераспространения зоны боевых действий" и их интенсивности.

Стороны должны пойти на уступки друг перед другом, и начать переговоры,

– сказал он.

При этом представитель МИД КНР Линь Цзянь никак не отреагировал на уточнение журналиста, может ли китайская сторона осудить удар России по больнице и выразить соболезнования родным жертв, пишет Укринформ.

Позиция Китая по украинскому вопросу (войны России с Украиной – 24 Канал) последовательная и четкая: все стороны должны ответственно способствовать охлаждению ситуации и создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса,

– ответил Линь.

Также он в очередной раз повторил тезис Пекина о важности соблюдения трех принципов для деэскалации: "не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств".