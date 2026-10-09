Украина созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с усилением российского террора

Рада Безопасности ООН созывает экстренное заседание в связи с усилением российских атак на Украину. Инициатором созыва выступил Киев, чтобы привлечь внимание к новым военным преступлениям Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что известно о заседании?

Встреча состоится уже сегодня, 9 октября. Сибига подчеркнул, что Совет Безопасности не должен оставаться бездейственным, пока Россия атакует мирных жителей и критическую инфраструктуру. Украина призывает к решительному международному ответу на российскую агрессию и привлечению виновных к ответственности.

По словам постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, Кремль рассчитывает постепенно нормализовать беспрецедентный уровень жестокости и террора против украинцев. Он добавил, что враг надеется, что независимо от количества жертв очередного удара, мир лишь зафиксирует преступление.

Международное сообщество в лучшем случае лишь зафиксирует очередное преступление и беспомощно разведет руками, мол, ну а что мы можем сделать?

– отметил Андрей Мельник.

Постоянный представитель Украины при ООН поблагодарил Грецию, которая председательствует в Раде Безопасности ООН в октябре, за оперативное созыв заседания по требованию Украины. Дипломат подчеркнул, что международное сообщество не должно привыкать к российским атакам на мирных жителей и ограничиваться лишь заявлениями после очередных обстрелов.

По его словам, Украина и впредь будет требовать созыва экстренных заседаний Совбеза ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии. Мельник призвал партнеров перейти от дипломатических заявлений к конкретным действиям и резолюциям, которые будут требовать от России прекратить войну, остановить обстрелы мирного населения и вывести войска с украинской территории.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты также усиливают информационное давление на украинцев. В частности, враг готовит пропаганду с жителями разрушенных Олешек в Херсонской области. Россияне оставляют людей без еды и воды, а затем заставляют их на камеру благодарить захватчиков за пачку макарон.