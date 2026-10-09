Про це заявив мінстр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що відомо про засідання?

Зустріч відбудеться вже сьогодні, 9 жовтня. Сибіга наголосив, що Рада Безпеки не повинна залишатися бездіяльною, поки Росія атакує мирних жителів і критичну інфраструктуру. Україна закликає до рішучої міжнародної відповіді на російську агресію та притягнення винних до відповідальності.

За словами постпреда України при ООН Андрія Мельника, Кремль розраховує поступово нормалізувати нечуваний рівень брутальності й терору проти українців. Він додав, що ворог сподівається, що незалежно від кількості жертв чергового удару, світ лише зафіксує злочин.

Міжнародна спільнота в найкращому разі лише зафіксує черговий злочин і безпорадно розведе руками, мовляв, ну а що ми можемо вдіяти?

– зазначив Андрій Мельник.

Постійний представник України при ООН подякував Греції, яка головує в Раді Безпеки ООН у жовтні, за оперативне скликання засідання на вимогу України. Дипломат наголосив, що міжнародна спільнота не повинна звикати до російських атак на мирних жителів і обмежуватися лише заявами після чергових обстрілів.

За його словами, Україна й надалі вимагатиме невідкладних засідань Радбезу ООН, щоб не допустити нормалізації російської агресії. Мельник закликав партнерів перейти від дипломатичних заяв до конкретних дій і резолюцій, які вимагатимуть від Росії припинити війну, зупинити обстріли мирного населення та вивести війська з української території.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти також посилюють інформаційний тиск на українців. Зокрема, ворог готує пропаганду з мешканцями зруйнованих Олешок на Херсонщині. Росіяни залишають людей без їжі та води, а потім змушують на камеру дякувати загарбникам за пачку макаронів.