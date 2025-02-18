Украина в Совбезе ООН: Договоренности с участием Кремля должны предусматривать механизм принуждения

Исполняющая обязанности постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что любые соглашения с участием России должны предусматривать механизм принуждения к выполнению, иначе Москва будет их нарушать.

Об этом она сказала во время заседания Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала, чтобы обвинить Украину в якобы невыполнении Минских договоренностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Выборы и демилитаризация: Небензя в Совбезе ООН в очередной раз выдвинул кабальные требования для Украины

Что заявила Украина на Совбезе ООН

По словам Гайовишин, с момента подписания первых Минских соглашений в сентябре 2014 года Россия постоянно нарушала собственные обязательства. Она привела конкретные факты агрессии со стороны России и отметила, что Москва не изменит своего подхода к новым соглашениям, готова нарушать их, как только это будет соответствовать ее очередным захватническим планам.

Она с легкостью нарушит любое соглашение, как только этого потребует ее новый агрессивный план. Именно поэтому любая договоренность с участием Кремля должна предусматривать механизм принуждения к выполнению и превентивные меры,

– подчеркнула она.

Также она подчеркнула, что слабые договоренности не принесут настоящего мира, а только приведут к новой войне. По ее словам, Украина вместе с партнерами работает над поиском сильных и эффективных решений.

Мир нельзя купить, особенно ценой права и принципов. Мир нельзя заменить умиротворением... Наша задача – не повторять ошибок прошлого, ведь цена этих ошибок – еще больше крови, страданий и разрушений,

– подчеркнула она.

Представитель РФ Василий Небензя заявил на заседании, что якобы дипломатия начала активно действовать и появились шансы на прекращение войны. Он имел в виду неоднозначную позицию США.

Российская делегация также пригласила на заседание музыканта Роджера Уотерса, который известен своими пророссийскими заявлениями. Гайовишин назвала его "певцом российской пропаганды", а его слова – "отвратительным проявлением колониализма".

Напомним, бывший поспред Украины в ООН Сергей Кислица назначен первым заместителем министра иностранных дел Украины. Его назначили постоянным представителем Украины при ООН 19 декабря 2019 года, а 20 февраля 2020 года он вручил верительные грамоты генеральному секретарю ООН, официально став постпредом Украины.