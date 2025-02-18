Про це вона сказала під час засідання Ради Безпеки ООН, яке Росія скликала, щоб звинуватити Україну у нібито невиконанні Мінських домовленостей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що заявила Україна на Радбезі ООН

За словами Гайовишин, з моменту підписання перших Мінських угод у вересні 2014 року Росія постійно порушувала власні зобов’язання. Вона навела конкретні факти агресії з боку Росії й зазначила, що Москва не змінить свого підходу до нових угод, готова порушувати їх, як тільки це відповідатиме її черговим загарбницьким планам.

Вона з легкістю порушить будь-яку угоду, щойно цього потребуватиме її новий агресивний план. Саме тому будь-яка домовленість за участю Кремля має передбачати механізм примусу до виконання та превентивні заходи,

– наголосила вона.

Також вона підкреслила, що слабкі домовленості не принесуть справжнього миру, а лише призведуть до нової війни. За її словами, Україна разом із партнерами працює над пошуком сильних та ефективних рішень.

Мир не можна купити, особливо ціною права та принципів. Мир не можна замінити умиротворенням… Наше завдання – не повторювати помилок минулого, адже ціна цих помилок – ще більше крові, страждань і руйнувань,

– наголосила вона.

Представник РФ Василь Небензя заявив на засіданні, що нібито дипломатія почала активно діяти і з’явилися шанси на припинення війни. Він мав на увазі неоднозначну позицію США.

Російська делегація також запросила на засідання музиканта Роджера Вотерса, який відомий своїми проросійськими заявами. Гайовишин назвала його "співаком російської пропаганди", а його слова – "огидним проявом колоніалізму".

Нагадаємо, колишній поспред України у ООН Сергій Кислиця призначений першим заступником міністра закордонних справ України. Його призначили постійним представником України при ООН 19 грудня 2019 року, а 20 лютого 2020 року він вручив вірчі грамоти генеральному секретарю ООН, офіційно ставши постпредом України.