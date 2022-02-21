Владимир Путин 21 февраля созвал заседание Совета Безопасности России. После него глава государства-агрессора официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе.

Путин сделал перерыв после заседания и выступил с видеообращением. Говорил пропагандистский бред, мол, "Украину создала Россия". Не забыл и о традиционных "братских народах".

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"Признание" боевиков

Путин попросил Федеральное Собрание России поддержать решение о "легитимизации" боевиков и подписать с террористами договоры о дружбе. Говорит, что 2 документа подпишут вскоре.

Смотрите видео, как Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса:

Угрозы Путина

Президент государства-агрессора заявил абсолютный бред, якобы советский вождь Владимир Ленин был "автором и архитектором" Украины. При том, что Ленин родился в 1870 году, а первое упоминание об Украине опередило его на несколько веков.

Дальше Путин уже не сдерживался. Он с откровенными угрозами обратился к украинцам, заявив, что Россия "покажет, что такое настоящая декоммунизация".

Вы хотите декоммунизации? Что ж, нас абсолютно это устраивает. Мы готовы показать, что такое настоящая декоммунизация,

– цинично заявил Путин.

Он стал требовать прекращения боевых действий, которые же ведет сама Россия. Кроме того, Путин разразился угрозами в сторону майдановцев. Он грозился "найти и наказать преступников", цинично называя Революцию Достоинства "госпереворотом".

Также глава Кремля в очередной раз заявил, что боится членства Украины в НАТО, потому что это якобы "угроза" для России.

Путин маразматично считает, что Украина создаст ядерную ракету и говорит, что это якобы "опасность" для России. На самом деле ядерную опасность для мира несет лишь Россия.

Как прошло заседание Совбеза России

Заседание не было регулярным и состоялось в расширенном формате. Несмотря на восьмой год агрессии России, кремлевские политики цинично заявляли, мол, "Украине не нужен Донбасс". Также вспоминали о российской паспортизации на оккупированных территориях, прикрываясь "своими гражданами".

Что наговорил Путин

Политик повторял об "угрозе" принятия Украины в НАТО. Путин сказал, якобы президент США Джо Байден уверял его, что Украину не намерены принимать в НАТО "завтра", и якобы возможен мораторий на это.

Путин снова говорил, якобы Киев не собирается выполнять минские договоренности. Однако именно "признание" боевиков является грубым нарушением соглашений.

Кроме этого, кремлевский политик сказал о какой-то "третьей карательной операции на Донбассе".

В России заговорили о "присоединении Донбасса"

Заместитель руководителя Администраций президента России Дмитрий Козак во время своей речи спросил у Путина, "пора ли присоединять Донбасс".

Глава Кремля, отвечая на этот вопрос, "замялся". После этого Казак закончил свою речь.

Что известно о процессе "легитимизации" боевиков Россией

Россия 8 лет поставляет оружие своим марионеткам на оккупированном Донбассе. Однако признавать их Кремль не спешил. Только в конце 2021 года такую инициативу взяли на себя коммунисты. Они подготовили проект обращения к Путину с просьбой официально признать боевиков. 15 февраля 2022 года документ поддержала Госдума.

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и государствам мира с просьбой не признавать "легитимизацию" оккупантов.

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Признав боевиков, Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.